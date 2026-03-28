Edizione n° 6019

BALLON D'ESSAI

POLICLINICO BARI // Policlinico di Bari, interventi ed esami anche nel weekend pre-pasquale
28 Marzo 2026 - ore  10:58

CALEMBOUR

VIOLENZA SESSUALE // Violenza sessuale su una minore durante una festa di Carnevale: giovane arrestato
28 Marzo 2026 - ore  10:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // San Giovanni Rotondo, approvato il PIAO 2026-2028: piano unico per organizzazione e performance

SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo, approvato il PIAO 2026-2028: piano unico per organizzazione e performance

Anticorruzione, personale e obiettivi strategici: la programmazione diventa integrata

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028, documento che accorpa diversi Strumenti di programmazione in un unico atto. Il PIAO integra performance, fabbisogno di personale, anticorruzione e organizzazione del lavoro, diventando il riferimento centrale per la gestione dell’ente. L’obiettivo è migliorare efficienza, trasparenza e qualità dei servizi.

Il piano definisce obiettivi strategici, politiche del personale e strumenti per la digitalizzazione, con particolare attenzione ai progetti legati al PNRR. Previsto anche il monitoraggio periodico dei risultati.

La mancata adozione del PIAO comporterebbe sanzioni e blocchi nelle assunzioni, a conferma della sua centralità nel sistema amministrativo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO