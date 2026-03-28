Il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028, documento che accorpa diversi Strumenti di programmazione in un unico atto. Il PIAO integra performance, fabbisogno di personale, anticorruzione e organizzazione del lavoro, diventando il riferimento centrale per la gestione dell’ente. L’obiettivo è migliorare efficienza, trasparenza e qualità dei servizi.

Il piano definisce obiettivi strategici, politiche del personale e strumenti per la digitalizzazione, con particolare attenzione ai progetti legati al PNRR. Previsto anche il monitoraggio periodico dei risultati.

La mancata adozione del PIAO comporterebbe sanzioni e blocchi nelle assunzioni, a conferma della sua centralità nel sistema amministrativo.