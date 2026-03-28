San Marco in Lamis si prepara a vivere la Settimana Santa, un evento che unisce spiritualità, emozione e tradizioni secolari, confermandosi come uno dei momenti più identitari per la comunità locale.

Dal 29 marzo al 4 aprile, la città ospiterà un ricco programma di riti ed eventi, guidando fedeli e visitatori attraverso i momenti più significativi della Passione di Cristo.

La Domenica delle Palme aprirà le celebrazioni con meditazioni in musica e funzioni liturgiche, mentre il Venerdì Santo sarà caratterizzato dalle storiche processioni e dalle iconiche Fracchie, simboli di devozione e identità del territorio.

Il Giovedì Santo offrirà la tradizionale visita agli Altari della Reposizione, mentre il Sabato Santo proporrà iniziative legate alla tradizione popolare, creando momenti di forte partecipazione della comunità.

Il culmine delle celebrazioni sarà la Domenica di Pasqua, quando la comunità si ritroverà per celebrare la resurrezione di Cristo, in un clima di fede, condivisione e partecipazione collettiva.

L’evento ogni anno richiama grande attenzione e coinvolgimento, rendendo San Marco in Lamis uno dei luoghi più autentici per vivere la Settimana Santa.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.