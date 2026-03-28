Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Ravanusa con l’accusa di sequestro di persona, minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere.

Secondo le indagini, due fratelli di 47 e 43 anni e un 23enne, tutti residenti a Canicattì, avrebbero raggiunto le abitazioni di due uomini del luogo e, armati di coltello, li avrebbero costretti a salire in auto contro la loro volontà.

Durante un controllo notturno in via Lauricella, i militari hanno fermato la vettura con a bordo i tre sospettati e le due presunte vittime. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato un coltello a serramanico. I tre arrestati sono stati trasferiti al carcere “Di Lorenzo” di Agrigento su disposizione della Procura, che coordina le indagini.

Lo riporta agrigentonotizie.it.