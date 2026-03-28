FOGGIA – Cambiano le regole per la sosta a pagamento in città. La Giunta comunale ha approvato una modifica al regolamento che introduce nuove agevolazioni per i residenti, estendendo la possibilità di accedere agli abbonamenti anche a chi vive nelle strade limitrofe alle aree tariffate. Una decisione che arriva dopo numerose segnalazioni e richieste da parte dei cittadini, soprattutto da coloro che abitano in zone immediatamente confinanti con le aree a pagamento ma finora esclusi da qualsiasi forma di agevolazione.

La novità principale riguarda l’ampliamento della platea degli aventi diritto. In base alla modifica approvata, potranno richiedere l’abbonamento agevolato anche i residenti – o domiciliati con documentazione – che abitano entro una distanza massima di 100 metri dalle zone soggette a tariffazione.

Si tratta di una svolta significativa rispetto al passato, quando le agevolazioni erano limitate esclusivamente a chi risiedeva all’interno delle aree direttamente interessate dal pagamento della sosta. Il nuovo criterio tiene conto delle difficoltà quotidiane di chi vive a ridosso delle zone blu, spesso caratterizzate da strade strette, divieti di sosta o scarsa disponibilità di parcheggi alternativi.

Alla base della decisione c’è una crescente pressione sociale. Negli ultimi mesi, infatti, sono aumentate le richieste di abbonamenti agevolati da parte di cittadini residenti in vie “di confine”, penalizzati da una regolamentazione ritenuta troppo rigida.

Il Comune ha quindi scelto di intervenire con un correttivo mirato, mantenendo invariato l’impianto generale del piano della sosta ma introducendo una maggiore flessibilità nell’accesso alle agevolazioni. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato rispondere alle esigenze dei residenti, dall’altro rendere più equilibrata la gestione degli spazi urbani destinati alla sosta.

Il regolamento della sosta a pagamento, già improntato a criteri di adattabilità, consente all’amministrazione di modificare nel tempo tariffe, categorie di utenti e aree coinvolte, in base alle esigenze del territorio. In questo contesto, l’estensione delle agevolazioni rappresenta un primo passo verso una gestione più dinamica e meno rigida del sistema, che potrà essere ulteriormente rivista in futuro. Non a caso, il provvedimento prevede anche una fase di monitoraggio: dopo sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove misure, l’Ente valuterà gli effetti sull’equilibrio economico e organizzativo del servizio.

La modifica potrebbe avere ricadute importanti sulla mobilità urbana. L’estensione degli abbonamenti agevolati potrebbe infatti ridurre la pressione nelle zone residenziali limitrofe, dove spesso si concentrano i veicoli di chi cerca di evitare il pagamento della sosta. Allo stesso tempo, resta da verificare l’impatto sulle entrate derivanti dalla sosta a pagamento e sull’equilibrio della concessione affidata al gestore del servizio.