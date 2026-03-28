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Home // Foggia // Torremaggiore celebra Mario Garofalo: il floral designer protagonista all’Helsinki Open 2026

ORGOGLIO GAROFALO Torremaggiore celebra Mario Garofalo: il floral designer protagonista all’Helsinki Open 2026

Desidero rivolgere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Torremaggiore, le più sentite congratulazioni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

Torremaggiore celebra il talento e la creatività di Mario Garofalo, affermato floral designer che ha rappresentato l’Italia in uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati all’arte floreale.

Garofalo ha preso parte all’Helsinki Open 2026 – International Floristry Competition, competizione internazionale che riunisce professionisti del settore provenienti da diversi Paesi del mondo, portando sul palco talento, ricerca artistica e innovazione nel campo della floristica.

Un’esperienza che ha riempito d’orgoglio l’intera comunità di Torremaggiore, come sottolineato dal sindaco Emilio Di Pumpo, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento.

«Desidero rivolgere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Torremaggiore, le più sentite congratulazioni al nostro concittadino Mario Garofalo per la partecipazione a questa prestigiosa competizione internazionale», ha dichiarato il primo cittadino.

Il floral designer torremaggiorese ha rappresentato con orgoglio l’Italia nel contesto dell’evento internazionale ospitato nella capitale finlandese, Helsinki, distinguendosi per creatività, passione e capacità artistica.

Un traguardo che va oltre il semplice risultato personale e che diventa motivo di orgoglio per tutta la comunità cittadina, che vede in Mario Garofalo un esempio di talento capace di portare il nome di Torremaggiore oltre i confini nazionali.

La partecipazione all’Helsinki Open rappresenta infatti un importante riconoscimento nel panorama della floristica internazionale, confermando come passione, impegno e dedizione possano trasformarsi in una vetrina di prestigio per il territorio.

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