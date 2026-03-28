Oggi, 28 marzo 2026, ricorrono 30 anni dalla morte di Rosaria Gravina, adolescente di San Marco in Lamis che, pur segnata fin dalla nascita da una grave malattia, riuscì a lasciare una testimonianza straordinaria di fede, dolcezza e forza interiore.

Rosaria era nata il 4 aprile 1981 a Wuppertal, in Germania. Ancora piccolissima, il 28 marzo 1982, in una clinica di Düsseldorf, le fu diagnosticata l’amiotrofia spinale di tipo Werdnig-Hoffmann, una patologia gravissima che, secondo i medici, le avrebbe lasciato soltanto pochi mesi di vita. I genitori, Carolina Vigilante e Giuseppe Gravina, cercarono subito un secondo parere in Italia, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, ma anche lì la diagnosi fu confermata.

La famiglia, provata anche da enormi difficoltà economiche, dovette affrontare anni molto duri. Rosaria venne affidata per un periodo ai nonni a San Marco in Lamis, paese con cui il suo nome sarebbe rimasto profondamente legato. Solo anni dopo, con la nascita della sorella Giastin nel 1987, il nucleo familiare riuscì a ricomporsi definitivamente.

Costretta sulla sedia a rotelle e segnata da frequenti polmoniti e crisi respiratorie, Rosaria non poté vivere una quotidianità normale. Nonostante questo, affrontò tutto con una maturità fuori dal comune. Studiava in casa e sosteneva gli esami da privatista, fino a quando, nel 1993, grazie al cosiddetto “Decreto Gravina”, la famiglia ottenne il diritto all’insegnamento domiciliare con docenti statali.

Ma ciò che più colpiva di lei non era soltanto la tenacia nello studio. Era soprattutto la sua capacità di vivere nella gioia. Rosaria aveva un rapporto profondissimo con Dio, alimentato anche dalla complicità con la sorellina Giastin. Insieme, raccontavano barzellette a Gesù crocifisso perché, dicevano, tutti andavano da Lui solo per piangere e chiedere, mentre loro volevano farlo sorridere. Un modo disarmante e luminoso di vivere la fede, fatto di semplicità, tenerezza e amore.

Rosaria amava la lettura, la musica, il canto. Aveva un carattere dolce ma deciso, era coraggiosa, ironica, capace di affrontare perfino la sofferenza con leggerezza. Nel gennaio del 1996, quando frequentava la prima media, ricevette un premio speciale al concorso scolastico “Il portatore di handicap come motivo di crescita dello spirito sociale”. Faceva parte dell’Azione Cattolica e sognava di diventare educatrice dell’ACR. Gli incontri del gruppo si svolgevano spesso a casa sua, ma la sua profondità era tale che, dopo averla ascoltata, gli altri facevano fatica a parlare. Per questo aveva scelto di intervenire sempre per ultima, per lasciare spazio a tutti.

Morì il 28 marzo 1996, a soli 15 anni. Una data che colpì profondamente la sua famiglia: esattamente lo stesso giorno e lo stesso mese in cui, quattordici anni prima, i medici avevano pronosticato per lei solo due mesi di vita. Per i suoi cari, quella coincidenza divenne il segno di una storia custodita da Dio fino in fondo.

A ricordarla è soprattutto la madre, Carolina, che la descrive come una figlia “dolcissima”, dagli occhi grandi e pieni di luce, capace di consolare tutti, di sorridere sempre e di ripetere anche nei momenti più difficili: “Sto bene”. Un’espressione che racchiude tutta la forza spirituale di Rosaria, la sua capacità di trasformare il dolore in speranza e la malattia in testimonianza.

Trent’anni dopo la sua morte, San Marco in Lamis continua a custodirne il ricordo come quello di una ragazza speciale, capace di lasciare un segno profondo nella sua famiglia, nella comunità e in quanti hanno conosciuto la sua storia. Una vita breve, ma intensissima, che ancora oggi parla di fede, coraggio e gioia.

Fonte: www.rosariagiastincosimo.com