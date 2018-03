Di:

Dopo Rocco, Gianni tentenna. SeL e Prc si muovono per la successione ultima modifica: da

Foggia – E’ passata a stento una settimana dalla dipartita die già l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia inizia a scottare. Discorsi, intrecci, complicati giochi di palazzo si muovono fra Corso Garibaldi e le stanze delle associazioni della sinistra. E se, al momento,mantiene una sorta di dignitoso riserbo sulla vicenda, volendo se non altro attendere la decenza di qualche tempo, alle sue spalle già si sgomita da matti per conquistare il posto al sole. Posto che, in effetti, ha una forte valenza in sé, ma che, nei fatti, ha un potere alquanto limitato. Lo stesso medico più d’una volta s’è trovato a fare i conti con buone idee ma con pochi fondi. E ben più d’una volta ha ringhiato contro Palazzo di Città, reo di sottrargli sempre anche le briciole.In verità, sullo scranno di Laricchiuta, l’Opa è aperta da un bel pezzo. Voci di corridoio, ma molto attendibili, raccontano che, durante la degenza dell’Assessore, qualcuno abbia già sondato le piste. Senza, però, rivelare quali fossero, queste piste. E’ inoltre comprovato che, da tempo, la stessa Giunta avesse in mente una strana operazione di allargamento dell’Assessorato. Cosa che, in verità, provocò anche qualche malumore.Adesso, a scranno vuoto e solidarietà formali sopite, ricomincia il valzer delle probabilità. Ad avanzare diritto di primogenitura sull’indicazione del nome è Sinistra ecologia e Libertà, partito cui Laricchiuta aderiva. Ma, anche su questo, non tutto fila liscio. Anzi. In sede congressuale, il segretario cittadino della compagine vendoliana,, sbraitò contro Laricchiuta, alludendo a lui come ad un outcast senza territorio. Una botta durissima che provocò boati di disapprovazione, lacerazioni intestine, e ben più di una polemica da perte del circolo Rosa Luxemburg, minoranza interna del partito del capoluogo e circolo di cui il medico sassarese faceva parte. Adesso, ovviamente, la carte tornano a mischiarsi. E fa comodo a molti sottolineare a toni brillanti la tessera d’appartenenza di Laricchiuta.Fatto sta, però, che, nel frattempo, tra la linea ufficiale del partito ed il Luxemburg si sia andato scavando un solco all’apparenza incolmabile. Sulla gestione interna innanzitutto. Dopo il congresso, infatti, le polemiche sono andato tutt’altro che sopendosi. Ci sono stati scontri cruenti che hanno condotto fino a Bari, di fronte alla segretaria regionale della formazione,. Trovare la quadra non sarà semplice. Soprattutto perché, a quanto sembra, anche i movimenti post-Laricchiuta conducono verso due strade separate. Un bivio quasi obbligato. Così, da un lato, quello dei vertici cittadini e provinciali, si starebbe portando avanti la candidatura di, consigliere comunale sellino dai trascorsi socialisti. Dall’altro, addirittura quella dio, piddino, referente politico disul territorio di Capitanata, ex Pci e con una buona presa sulla società civile e sullo stesso mondo della cultura foggiana.Anche D’Urso, in definitiva, occupa un posto nel Consiglio di Palazzo di Città. Ruolo che esercita in quanto eletto – come la Ricchiuta – nelle liste della civica del primo cittadino Mongelli. Il suo nome sarebbe una scelta di continuità indiscussa. Ma, soprattutto, spianerebbe la strada ad un’altra pedina del Luxemburg,, consorte di, parte attiva del circolo di Via Brindisi. E, soprattutto, prima dei non eletti della civica stessa.Un colpo doppio, insomma. Che potrebbe essere arrestato soltanto dall’alt del sindaco oppure dal crescente mugugno della sinistra a sinistra di SeL. E’ qui che i giochi potrebbero complicarsi. Ai tavoli di composizione della Giunta fu lo stesso Gianni Mongelli, assicura a Stato il segretario foggiano del Prc,, ad indicare Laricchiuta come l’esponente della componente radicale. Componente che include anche Rifondazione, sostegno della maggioranza di Palazzo di Città ma comunque al di fuori dei banchi consiliari. Quel che pare certo è che il nome di D’Urso non sia di gradimento del Prc. Per evidenti ripercussioni di sbilanciamento della giunta. Con la promozione di D’Urso, l’organismo principe di Palazzo di Città penderebbe pericolosamente dalla parte piddina, con l’esclusione totale della sinistra. Ed allora, conviene perdere un assessore per guadagnare un consigliere?La parentesi resta aperta. Anche perché, dalle parti di Rifondazione, i nomi sono top secret. Segno che ci sono, lungo la strada, delle idee che potrebbero essere disseminate come fiori sbocciati. E qualcuna di queste potrebbe anche assumere a piene mani nel campo vendoliano, acuendo una frattura evidente in un SeL sempre più in ebollizione.p.ferrante@statoquotidiano.it