Manfredonia, completamento piscina comunale, svincolo polizze e nuova convenzione

Manfredonia – “COMPLETAMENTO e gestione del Centro Sportivo costituito da piscina coperta climatizzata, palestra ed annessi servizi nel Comune di Manfredonia, secondo il modello del ‘Project financing’”: con recente atto amministrativo, il Comune sipontino ha restituito la somma di € 60.000,00 alla “ICOS Sporting Club s.r.l. “ versata a titolo di “ulteriore cauzione”, in misura pari al 2,5 % del valore dell’investimento.

Al contempo è stato autorizzato lo svincolo della cauzione provvisoria, pari al 2% dell’investimento previsto, rilasciata dalla Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. in data 08/05/2013, ad avvenuta stipula della convenzione in oggetto. Riapprovata la bozza di convenzione.

I LAVORI. Come ricordato, la “ICOS Sporting Club s.r.l.” di Lecce, con nota dell’8/05/2013, aveva inoltrato al Comune di Manfredonia la Proposta di completamento e gestione della piscina comunale secondo il modello del “Project financing”; la Giunta Comunale con deliberazione n.135 del 24/5/2013 ha valutato il pubblico interesse della sopra citata proposta di completamento e gestione del Centro sportivo in questione. In seguito la Giunta con deliberazione n. 220 del 2/8/2013 e successiva n. 286 del 24/9/2013 ha approvato il progetto preliminare predisposto dal Promotore “ICOS Sporting club s.r.l.”, per una spesa complessiva necessaria per realizzare l’opera pari a € 2.400.000,00, di cui 2.050.000,00 per lavori e € 350.000,00 per spese generali, dando atto che il progetto preliminare sarebbe stato posto a base di gara, con procedura aperta, con il criterio e aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione del dirigente del 6° Settore n. 1273 del 9/10/2013 è stata indetta la gara attraverso la procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori di completamento e la gestione del Centro sportivo, costituito da piscina coperta climatizzata, palestra ed annessi servizi, ubicato nell’area compresa tra Via Primo Aviere Castriotta e Via Sotto Tenente Troiano, mediante finanza di progetto; con determinazione n. 1280 del 10/10/2013 il dirigente del 1° Settore ha approvato il bando ed il disciplinare di gara.

Al termine della procedura di gara, con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 97 del 04/02/2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicato all’A.T.I. ICOS Sporting Club s.r.l.-Edilproget s.r.l.- Cardignan Tecnologie s.r.l.- ditta individuale Carlino Luigi- gruppo di progettazione e direzione lavori composto da: ing. Fabrizio Lecciso, ing. Claudio Vito Barriera, ing. Giovanni Epicoco e ing. Silvia Macchitella, con sede in Lecce alla via L. Einaudi n. 12.

Ai fini della partecipazione alla gara, la “ ICOS Sporting Club s.r.l.” aveva versato al Comune la somma di € 60.000,00, quale “ulteriore cauzione“, corrispondente al 2,5 % del valore dell’investimento, tramite bonifico bancario effettuato il 13/12/2013; la somma era stata incamerata dall’Ufficio ragioneria del Comune con reversale n. 2766 del 31/12/2013; in seguito, la “ICOS “, dopo l’avvenuta aggiudicazione, ha chiesto lo svincolo della citata cauzione di € 60.000,00 e, nel contempo, ha evidenziato che tale cauzione è stata erroneamente riportata nella bozza di convenzione approvata dal Comune.

Nella bozza di convenzione presentata dall’A.T.I. nella procedura di gara, “per mero errore e/o refuso”, era stato riportato il secondo comma dell’art. 10 che così recita ”l’Amministrazione comunale si renderà garante per il Concessionario nei confronti dell’Istituto per il Credito Sportivo o altro istituto bancario, provvedendo al versamento annuale dell’importo dovuto di cui all’art. 5, direttamente attraverso una cessione del credito di Enti Pubblici …”

