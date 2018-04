Di:

”Come sostenuto più volte, il mio impegno parlamentare sarà rivolto, in gran parte, ad esplorare opportunità che siano finalizzate all’occupazione. Frequentando Roma ho avuto modo di constatare come il turismo sia davvero un formidabile volano dell’economia cittadina. Aprile, maggio e giugno vengono considerati periodi di altissima stagione, difatti anche quest’anno la Capitale sta vivendo un momento magico di forte afflusso. Migliaia di turisti che affollano i luoghi di interesse storico-culturale e fanno la fortuna delle centinaia di attività enogastronomiche, piccola somministrazione e vari settori merceologici. Mi piace studiare questo fenomeno e mi ritrovo a meditare su come esso si possa ricreare – con le debite proporzioni di prestigio e afflusso – nella nostra terra. Come attrarre quel turismo organizzato, che ama visitare siti affascinanti, inebriarsi di arte e storia, godere dei sapori tipici locali e, perché no, immergersi nella natura variegata dei nostri luoghi.

Per questo motivo ho iniziato un lavoro di contatti, visite, incontri, scambi di idee ed esperienze, pianificando per tradurre in pratica l’acquisito. Ho cominciato ad incontrare i sindaci dei bellissimi borghi della Capitanata, i rappresentanti degli enti di promozione turistica e culturale, varie associazioni – come l’autorevole Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo, la cui prossima edizione del Premio Internazionale spero di portare in una località del nostro territorio -, imprenditori del settore turistico. Abbiamo tutto, amici miei.

Borghi, Mare, Natura, Storia, Archeologia, Terme, Siti patrimonio dell’Unesco, Siti di interesse religioso, Gastronomia, cioè, quello che occorre per stimolare quelle sinergie utili a confezionare una proposta turistica varia, articolata ed attraente. #iociprovo”.

Lo scrive in una nota su facebook Antonio Tasso, parlamentare al momento nel Gruppo Misto, eletto nel Movimento 5 Stelle in seguito alle consultazioni del 4 marzo, collegio Manfredonia – Cerignola.