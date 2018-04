Fonte Casa Sollievo della Sofferenza

”Secondo i “Risultati sulla ricerca corrente del 2017″ presentati dal Ministero della Salute, Casa Sollievo della Sofferenza è tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che negli ultimi anni ha visto un netto miglioramento delle performances e della qualità della ricerca. Siamo al primo posto della classifica nazionale per l’impact factor, ovvero la percentuale di impatto che le nostre pubblicazioni hanno avuto nel settore della ricerca, il quale ha avuto un incremento del 150% su una media del 105%. Il nostro Istituto ha ottenuto, inoltre, il terzo posto della classifica per quanto riguarda l’aumento del numero di trials clinici validati da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco): nel 2016 sono aumentati del 120% rispetto al 2015. Posizione eccellente, considerato che uno degli obiettivi fondamentali degli IRCCS è proprio la possibilità di condurre nuove sperimentazioni per il miglioramento della cure da offrire ai pazienti”. (Nota stampa) Casa Sollievo, “Primo posto tra gli Irccs italiani per impact factor” ultima modifica: da

