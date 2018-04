Immagine in allegato al testo

“Sono orgogliosa di dare, per prima, la notizia che il Movimento 5 stelle sarà presente con una lista alle prossime elezioni comunali di San Nicandro Garganico. Il nostro candidato sindaco sarà Nicola Corso, che come capolista guiderà una squadra di 16 candidati al consiglio comunale.” Queste le dichiarazioni ubbliche della parlamentare M5S Marialuisa Faro, a seguito dell’avvenuta certificazione da parte dello staff nazionale del M5S, della lista che concorrerà alle comunali di San Nicandro Garganico. Nicola Corso, 51 anni, odontotecnico di San Nicandro Garganico, da anni è attivista del Movimento5Stelle del suo paese. Da tempo il gruppo di San Nicandro Garganico nonostante sia fuori

dall’istituzione comunale, è presente sul territorio, studiando e proponendo piccoli progetti e proposte per il bene della comunità. “Ci presenteremo alle elezioni comunali con un PROGRAMMA che prevederà tra gli altri, un’amministrazione attenta all’ascolto dei cittadini, un paese curato, pulito e il necessario supporto alle attività produttive e turistiche” conclude Marialuisa Faro. Comunali San Nicandro Garganico. Il M5S candida Nicola Corso ultima modifica: da

