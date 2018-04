Impianto solare termico, Miglio “Parere non favorevole”

Di:

San Severo. ”Negli ultimi giorni gli organi di stampa si sono occupati della possibile realizzazione, nell’agro di San Severo, di un impianto solare termico, argomento ripreso nelle ultime ore dal consigliere comunale di Forza Italia Rosa Caposiena, che, tra l’altro, ha chiesto la convocazione del Consiglio Comunale sulla questione.

L’Amministrazione Comunale precisa quanto segue. Ribadiamo che il Comune di San Severo ha già espresso parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto nel procedimento di VIA provinciale, unitamente al Comitato VIA della Provincia di Foggia e alla Soprintendenza; il nuovo procedimento è stato avviato perché è stata modificata la norma sulla VIA, che attribuisce attualmente al Ministero dell’Ambiente la competenza per impianti come quello in questione, ed il Comune di San Severo ha confermato ancora una volta entro i termini previsti per legge il parere non favorevole nel procedimento di VIA ministeriale in corso.

Pertanto le posizioni espresse sulla questione impianto solare dalla maggioranza consiliare e dal Consigliere Caposiena sono assolutamente identiche: non favorevoli alla costruzione dell’impianto!

Per una volta, o una delle poche volte, tutte le parti politiche che si sono finora espresse, malgrado colori ed appartenenze differenti, si ritrovano in piena sintonia. Ne consegue che appare incongruente ed inutile una convocazione del C.C. che non potrebbe che ribadire le posizioni già palesemente dichiarate e confermate. Ad ogni modo il C.C. Caposiena sa bene che può richiedere nei modi previsti dalla legge, insieme ad altri c.c., la convocazione del Consiglio stesso.

Ribadiamo con forza ancora una volta che quest’Amministrazione Comunale è contraria alla costruzione dell’impianto solare termico”.