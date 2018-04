CARABINIERI NOTTE - http://www.tvzoom.it (immagine d'archivio)

Di:



Foggia. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM, a San Ferdinando di Puglia hanno messo le manette ai polsi di Gregorio Distasi, cl. ’94, pregiudicato del posto, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, giunti presso un locale dove era stata segnalata una lite, tra gli altri, hanno tentato di identificare e controllare il citato Distasi che però ha reagito in modo violento nei confronti dei militari, ingaggiando una colluttazione che è terminata con il suo arresto. L’arrestato è quindi stato sottoposto agli arresti domiciliari. ———————————–

I Carabinieri della Stazione di Cerignola, invece, hanno tratto in arresto Virgilio Pasquale, cl. ’56, pregiudicato cerignolano, per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso per le vie del centro cittadino. Lo stesso è pertanto stato risottoposto agli arresti domiciliari. I Carabinieri della Stazione di Anzano di Puglia, infine, hanno arrestato Albano Matteo, cl. ’92, pregiudicato del posto, per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il giovane, infatti, è stato sorpreso nel vicino comune di Scampitella (AV). Anch’egli è dunque stato sottoposto agli arresti domiciliari. Lite in un locale. Reagisce a controlli: arrestato ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.