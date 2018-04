Manfredonia. Il prossimo 20 maggio la 32^ edizione di Bicincittà

Di:

Manfredonia, 28 aprile 2018. Si avvicina la 32esima edizione di BICINCITTÀ, storica manifestazione targata UISP che quest’anno si terrà domenica 20 maggio in contemporanea in 110 città italiane.

Manfredonia non poteva mancare e lo farà anche quest’anno in grande stile, dopo il successo dell’evento dell’anno scorso, al quale parteciparono oltre 500 cittadini della nostra comunità.

BICINCITTÀ è pronta ancora una volta a coinvolgere tutta l’Italia su due ruote, per chiedere sostenibilità ambientale e strade sicure.

BICINCITTÀ è una pedalata non competitiva aperta a tutti coloro che vogliono prendervi parte. È un evento nazionale UISP che ha anche lo scopo di sensibilizzare su particolari tematiche sociali e di solidarietà attraverso lo sport, oltre che ambientali.

“Quest’anno, il nostro Comitato ha deciso – spiega puntualmente Orazio Falcone, Presidente del Comitato Uisp di Manfredonia – di pedalare per due scopi: a sostegno del Progetto Nazionale “Bambini Siriani rifugiati in Libano” e un’iniziativa provinciale a favore della consapevolezza sulll’Autismo, in collaborazione con il CAT (Centro Territoriale Autismo) della Provincia di Foggia e il Club Lions di Manfredonia.

Una serie di incontri e di eventi di sensibilizzazione delll’opinione pubblica precederanno infatti la manifestazione 2018 di Bicincittà del prossimo 20 maggio, al fine di abbattere i muri di silenzio e dare insieme un “colpo di pedale” contro pregiudizi e stereotipi.

Bicincittà 2018 UISP gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Lavoro e politiche sociali e, per quanto riguarda la manifestazione sipontina, è organizzata dal Comitato Uisp di Manfredonia in collaborazione con l’Asd Gargano&STO! che si occupa di organizzazione di eventi sportivi.

Nelle prossime settimane verranno diffusi a mezzo stampa e attraverso i canali social ufficiali della Uisp di Manfredonia i dettagli riguardanti il programma di BICINCITTA’ 2018.

Vi aspettiamo numerosi come sempre!

Il Comitato UISP di Manfredonia