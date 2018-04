Manfredonia. Persone che fanno onore alla nostra città

Di:

Manfredonia, 29 aprile 2018. È di pochi giorni fa la notizia che una nostra illustre concittadina, Annalisa Prencipe, docente presso l’Università Bocconi di Milano, è stata insignita, a Montecitorio, del premio Donato Menichella per la sua attività scientifica. È proprio il caso di dire che la saga dei Prencipe, di nascita sipontina, continua. Ci giunge notizia che un altro figlio della nostra terra, il dr. Lorenzo Prencipe, sempre in quel di Milano, si è caparbiamente conquistato un posto di prestigio nel campo della Clinica chimica. E, questo, ci dà un senso di piacere, di orgoglio e di prestigio, a dispetto, ovviamente, di fatti incresciosi che, spesso appaiono sulla stampa nazionale e che vedono protagonisti i nostri concittadini non proprio rispettosi della legalità.

Il dr. Lorenzo Prencipe, uno dei tanti sipontini che, agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, per realizzare il sogno di conquistarsi il cosiddetto ‘‘posto di lavoro’’, giusta ed imprescindibile aspirazione di un giovane, fu costretto, munito del diploma di maturità scientifica, a migrare in altri lidi. Come tanti altri, approdò con la classica valigia di cartone a Milano. In un anno ha racimolato, come metalmeccanico, quanto bastava per frequentare il primo anno di Università, poi con borse di studio si è laureato in Scienze Naturali. In seguito negli anni lavorativi ha conseguito anche la laurea in medicina, suo amore primordiale.

Ha acquisito la sua professionalità lavorando presso il Laboratorio di Biochimica Clinica dell’ospedale Maggiore di Niguarda, diretto dal prof. Giulio Vanzetti. Qui ha avuto modo di sviluppare metodologie analitiche inerenti la misura di componenti del sangue, che poi sono state adottate in tutto il mondo. Ha pubblicato oltre trenta lavori su riviste internazionali; uno di essi ha ottenuto oltre 2400 citazioni bibliografiche. Un suo libro, Equilibrio acido base. Teoria e pratica, è stato tradotto in inglese, spagnolo e in giapponese. Ha diretto il laboratorio dell’Ospedale di Vimercate ed ha svolto attività didattica presso l’Università di Milano. Attualmente è Professore presso l’Università Milano Bicocca.

È fresca di stampa la sua ultima fatica, Approccio alla Chimica Clinica, opera voluminosa che ha richiesto anni di dedizione e di ricerche, già in fase di traduzione in inglese. È un testo universitario che tratta delle analisi di laboratorio, destinato alla preparazione di futuri Tecnici, biologi e medici che si accingono a esercitare la professione del Laboratorista. Il libro è stato presentato nell’Ateneo Bicocca il 19 di questo mese.

Al dr. Lorenzo Prencipe e a quanti onorano Manfredonia in Italia e nel mondo il nostro più vivo senso di gratitudine.