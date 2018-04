Manfredonia. Viola prescrizioni, arrestato 28enne

CARABINIERI MANFREDONIA (ARCHIVIO)

Di:



Manfredonia, 28 aprile 2018. I Carabinieri della Stazione di Manfredonia hanno tratto in arresto il pregiudicato 28enne rumeno Ilie Catalin Gusatu, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria a Manfredonia, sottoponendolo agli arresti domiciliari su provvedimento emesso a suo carico dal Tribunale di Foggia. L'uomo, cha vanta svariati reati patrimoniali, per lo più furti commessi con altri connazionali, era stato arrestato l'ultima volta dai Carabinieri di San Giovanni Rotondo con altre sette persone per furto di energia elettrica. Convalidato l'arresto e sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria, incurante delle stesse le ha violate, venendo così segnalato nel giro di soli due giorni all'Autorità Giudiziaria competente. L'Autorità Giudiziaria ha pertanto rilevato come, alla luce delle trasgressioni documentate dai Carabinieri, le esigenze cautelari non fossero soddisfatte con i provvedimenti cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione, risultando pertanto inadeguata la misura concessa, disponendo quindi l'aggravamento della medesima con una misura cautelare più afflittiva, nello specifico quella degli arresti domiciliari cui l'uomo, al termine delle formalità, è stato sottoposto.

