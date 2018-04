VALERIA (MIRAGE)

Di:



L’eccezionale atleta foggiana Valeria Pipoli, seguita dal suo illustre preparatore “il Maestro Alfredo Forgelli”, ha conseguito un altro successo strepitoso aggiudicandosi il secondo posto in una delle gare più prestigiose di tutto il mondo “l’Arnold Classic Brasile” nella categoria delle Fitness bikini model che si è tenuta il 20 Aprile a San Paolo del Brasile. Tali gare, come è noto, esaltano la grazia la femminilità l’armonia delle forme e delle proporzioni del corpo. Gli applausi, i complimenti e le congratulazioni della giuria sono stati la giusta ricompensa per una campionessa che con sacrificio e determinazione a portato questo sport, Foggia ed il Mirage Village su di una delle vette più importanti del mondo. Ufficio stampa Mirage Village “Il Mirage Village con Valeria Pipoli sul tetto del mondo” ultima modifica: da

