San Severo, droga: arrestato 28enne

San Severo. Nel corso di uno specifico servizio di attività info-investigativa, finalizzata al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti in San Severo, Agenti della Polizia di Stato – Squadra Mobile 1^Sezione Criminalità Organizzata Gruppo San Severo unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Bari hanno arrestato il pregiudicato Berardino D’Aloia, sanseverese, classe 1990, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. con provvedimento del Tribunale di Vasto(CH) del 13.09.2017, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente .

Alle ore 19.30 circa del 27 aprile 2018, gli agenti hanno proceduto al controllo di alcuni box siti in San Severo alla via Lucera. Nel corso del controllo hanno sorpreso D’Aloia intento ad ordinare degli involucri in cellophane su un tavolo presente in uno dei box quindi si è proceduto a perquisire il locale rinvenendo il seguente materiale: un involucro di cellophane trasparente contenente gr.12 circa di eroina; un involucro di cellophane trasparente contenente gr.4,00 circa di cocaina; la somma di euro 1.020,00 suddivisa in banconote di vario taglio sicuro provento della vendita di sostanza stupefacente; un foglio di carta con indicati nomi e cifre; due bilancini di precisione; materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Berardino D’Aloia è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.