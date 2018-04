Polizia notte (archivio, immagine non riferita al testo)

San Severo. Ignoti hanno sparato colpi di pistola all’indirizzo del portone dell’abitazione di un architetto di San Severo. I fatti sono avvenuti stamani tra le ore 4 e le 4.30 in area Via Teresa Masselli. Indagini in corso del Commissariato della Polizia di Stato di San Severo. San Severo, spari contro abitazione di un architetto ultima modifica: da

