Tornatore a Bari per i 30 anni di Nuovo Cinema Paradiso

L’ultimo giorno del Bifest 2018 porta la magia di Nuovo Cinema Paradiso al Teatro Petruzzelli. Una fila immensa per la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna: complice la presenza in sala di Giuseppe Tornatore, il regista di questa perla miliare della cinematografia che nel 1990 vinse il Premio Oscar per il Miglior Film Straniero.

Quest’anno sono ben 30 anni dall’uscita del film nelle sale, presentato proprio a Bari alla presenza dell’intero cast e di Ennio Morricone, il compositore che con la sua iconica colonna sonora ha contribuito a rendere immortale questa pellicola. Tornatore, in una sua breve introduzione prima della proiezione, ha ricordato l’emozione e alcuni ricordi legati a quella prima internazionale: l’incertezza di un regista giovane legata alla bravura e ai professionisti che erano lì con lui, come l’attore Philippe Noiret, che a malapena sostenne i dieci minuti di standing ovation, o Morricone stesso, che rifiutò un film ad Hollywood per dedicarsi completamente a Nuovo Cinema Paradiso.

Giuseppe Tornatore premierà in serata il regista Bernardo Bertolucci con il Fellini Award, riconoscimento del Bifest alle più importanti personalità del cinema italiano.