Giovanni Quarato si impegna per valorizzazione Quartiere Ferrovia

“In qualità di candidato sindaco di Foggia e di cittadino, ritengo sia doveroso affrontare e risolvere le problematiche che riguardano il Quartiere Ferrovia. Pertanto, con l’accordo sottoscritto pubblicamente questa mattina, mi impegno a soddisfare i seguenti punti per la valorizzazione di un quartiere centrale della città e di estrema importanza per lo sviluppo del territorio:

1) Riconoscimento del Viale XXIV Maggio come luogo di interesse storico della città;

2) Revisione del Piano del Commercio e ripristino dei servizi essenziali;

3) Ordinanza Sindacale anti-bivacco con relativo divieto di consumo di alcool in strada;

4) Ordinanza sindacale per il rispetto degli orari di esercizio delle attività commerciali per garantire la quiete pubblica;

5) Isola Pedonale dal Sabato pomeriggio alla Domenica sera;

6) Implementazione del numero di telecamere di sicurezza per arginare il fenomeno della prostituzione e dello spaccio di droga;

7) Riduzione delle tasse comunali per le attività presenti sul Viale XXIV Maggio;

8) Rinnovamento e manutenzione dell’ arredo urbano;

9) Presidio fisso della Polizia Locale in via Podgora per contrastare l’esposizione e la vendita di merce varia e usata; 10) Eliminazione dei cassonetti dell’ immondizia e conferimento dei rifiuti porta a porta.”.