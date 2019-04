Manfredonia. “Aspettando il Commissario Prefettizio”

IL COMMISSARIO prefettizio che si insedierà al comune di Manfredonia, sarà il numero 28 della serie che prende le mosse dall’inizio del secolo scorso. Mentre i sindaci sono stati 37 compreso l’ultimo in ordine di tempo che non è riuscito a terminare il secondo mandato dei previsti cinque anni essendosi dimesso anzitempo a circa un anno dalla scadenza. Fino ad ora l’unico a non concludere il mandato, dei tre sindaci eletti con suffragio diretto: gli altri due sono stati Gaetano Prencipe, 1995-2000 e Paolo Campo, 2000-2005 e 2005-2010.

NEGLI ANNI precedenti e ad iniziare dal 1944 quando la figura del sindaco venne ristabilita per legge, i sindaci venivano designati nell’ambito degli eletti al consiglio comunale dale maggioranze che si costituivano e che pertanto condizionavano la permanenza in carica del sindaco. Il primo sindaco eletto con regolari elezioni fu Michele Cainazzo del partito “Uomo Qualunque”, che detiene anche il record del tempo minore di permanenza a Palazzo San Domenico. Tre mesi da 17 aprile al 17luglio 1946. Il sindaco più longevo è stato Giuseppe Brigida (maggio 1949- novembre 1958 – PLI). Pochi sindaci hanno completato il proprio mandato, dimissionati dalle maggioranze che di volta in volta si andavano componendo e scomponendo.

UN MECCANISMO che si è cercato di ovviare con la elezione diretta del sindaco. Un accorgimento che tuttavia non è valso a Riccardi di arrivare alla fine del mandato, come noto dimissionato di fatto dalla sua stessa maggioranza che si era costruita con una serie di liste “civiche” ma che poi si è dissolta. Con una maggioranza non più tale non ha avuto via d’uscita che le dimissioni, confermate allo scadere del previsto termine di 20 giorni allorché ha constatato non essere intervenuto alcun ripensamento dei consiglieri.

L’ELENCO dei commissari dunque si allunga. Il commissario prefettizio è l’organo monocratico di amministrazione straordinaria del comune. Viene inviato, nominato con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’Interno, quando una amministrazione comunale non riesce più, per svariati motivi, a portare avanti il proprio mandato. Il commissario esercita le funzioni previste dal decreto che lo ha nominato e riassume in sé tutti i poteri del comune, del sindaco, della giunta. Egli può compiere qualunque atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

LA LORO permanenza al comune designato varia a seconda delle circostanze e necessità. Di solito è questione di mesi che a Manfredonia non superano l’anno; solo Pietro Montesani è rimasto in carica per 2 anni e 2 mesi con due successive nomine: 18.11.1958/8.6.1959 e 9.6.1959/28.12.1960.

LE NUMEROSE presenze di commissari a Manfredonia, denotano inequivocabilmente una litigiosità politica alquanto accentuata che non ha risparmiato nessuno. Dal dopoguerra in poi si sono alternate amministrazioni PCI, DC, PSI, PLI e poi nella più generica indicazione di Centrosinistra che si protrae da 24 anni e che vive la fase più ostica.

L’ARRIVO del commissario prefettizio suggella infatti una situazione politica-amministrativa particolarmente difficile. Mai prima di questa consiliatura il comune si è trovato sull’orlo del dissesto finanziario e con una Commissione ministeriale per l’accertamento di eventuali infiltrazioni mafiose.

Michele Apollonio