Scegliere la formazione per il fantacalcio per la 29° giornata di campionato

Molti ancora i giochi aperti per la prossima 29° giornata di campionato; le sfide interessanti sono varie, per chi deve preparare la propria squadra di fantacalcio si preannunciano giornate difficili. Da un lato i campioni più noti potrebbero non essere in grado di presentare la loro migliore performance, per altro Ronaldo è infortunato; dall’altro lato molte squadre stanno cercando di conquistare con ogni mezzo tutti i punti a disposizione, che con il passare delle settimane stanno diventando sempre meno. Chi cerca i migliori consigli per il fantacalcio deve cominciare a ragionare partita per partita.

Infortuni: da tenere sempre a mente

Il peggio che può capitare quando si ha un campione nella formazione di fantacalcio: un infortunio. Per la 29° giornata di campionato gli infortunati, quindi del tutto impossibilitati a giocare, sono svariati. A partire da Ronaldo, che probabilmente non giocherà né questa gara, né la prossima. Buona parte dei giocatori nel corso dei giorni passati hanno avuto degli impegni con le rispettive nazionali, alcuni si sono purtroppo infortunati. Nella Juve oltra a Ronaldo sono infortunati anche Cuadrado, Douglas Costa e Barzagli. Nel Napoli Diawara, Insigne, Albiol, Chiriches e Ospina. Nell’Inter Miranda e Vsaljko, e sembra anche Lautaro Martinez. Rientrerà Icardi? Le voci a riguardo si fanno sempre più insistenti, anche se conviene fare attenzione alle news dell’ultimo minuto riguardo all’attaccante dell’Inter.

I centrocampisti più promettenti

Chi schierare a centro campo per la 29° partita di campionato di Serie A? Molto dipende da chi si ha in squadra, il resto dipende da una serie di fattori. Giocare bene non è solo una questione di abilità tecniche, si devono anche considerare le intere squadre, le formazioni messe in campo dagli allenatori, così come la testa e il cuore di ogni singolo giocatore, considerato all’interno della gara che stanno per effettuare. A volte la piccola squadra di provincia che si gioca il tutto e per tutto riesce a battere la capolista con i suoi grandi nomi e i campioni in campo. Altre volte la grande squadra stravince in casa, o anche fuori casa, senza lasciare agli avversari alcuna opportunità. Gli esperti di fantacalcio suggeriscono alcuni nomi, tra cui Roberto Soriano, Kurtic o anche Petagna. Sulle spalle del centrocampo si costruiscono le vittorie, meglio prepararlo nel modo migliore possibile.

I difensori nella squadra di fantacalcio

Se in una partita è fondamentale fare goal, è importante anche non subire alcuna meta; per questo motivo anche la difesa va costruita con attenzione. Anche in questo caso ci possono essere utili i consigli di chi di fantacalcio se ne intende. Per altro solitamente è consigliabile verificare i punteggi dati ai singoli giocatori, che aiutano di certo anche per la previsione delle prossime partite. Particolarmente consigliato è ad oggi Cancelo, al pari suo anche Romagnoli e Gianluca Mancini. Purtroppo le certezze non sono disponibili quando si parla di fantacalcio, si dovranno attendere le gare del prossimo fine settimana per avere risposte in merito all’effettivo svolgimento delle partite.