“Non solo calcio e grandi eventi sportivi: l’ultimo grido di una catastrofe”

Mentre i professionisti dello sport attendono le disposizioni che permetteranno loro di riprendere a dare spettacolo, centri minori (quali palestre, piscine, centri di aggregazione, nidi per l’infanzia, centri di socialità, cultura ed arte e similari) dovranno fare i conti con un tracollo economico, derivante non solo dai mancati guadagni (attuali e potenziali), ma anche dal fatto che sono luoghi in cui non sarà possibile non creare assembramenti e/o garantire il distanziamento sociale. Infatti, tra i requisiti probabili per poter riaprire, sarà sicuramente indispensabile mantenere il divieto delle attività e delle lezioni di gruppo (ritenuto uno dei maggiori introiti), disporre igienizzazioni e pulizie costanti dei locali, attrezzi e spogliatoi, prevedere l’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti monouso e, soprattutto, garantire l’accesso a pochissime persone negli spazi comuni; tutto questo renderà antieconomica la riapertura, in virtù anche delle ingenti spese che normalmente vengono sostenute, come il pagamento dei canoni di locazione, personale, luce e gas, ecc.

A ciò, inoltre, si aggiunga la drastica considerazione per cui i mesi intercorrenti tra marzo e giugno, coincidenti proprio con la chiusura forzata, sono notoriamente quelli con maggiore attività, mentre quelli da luglio a settembre, periodo in cui probabilmente sarà consentita la riapertura, sono sempre risultati quelli con minor affluenza. Lo scenario che si prospetta, dunque, è di tracollo totale e gli eventuali incassi non consentiranno neanche di coprire i costi di gestione, e quindi, la semplice sopravvivenza dell’attività. Per tutte queste realtà, una vera ripartenza economica potrà essere prevista solo a conclusione di ogni ipotesi di contagio. Questo è un problema di enorme rilevanza, che investe questa come altre numerose categorie che svolgono attività prevalentemente di aggregazione come i nidi per l’infanzia, i centri di socialità, di cultura, di apprendimento di arti, biblioteche, musei, attività artistiche e molte altre.

Meritocrazia ritiene, dunque, necessari alcuni interventi normativi immediati a tutela di tale comparto e di tutti quelli fortemente penalizzati dalla inevitabile necessità di prolungare la chiusura fino alla data del contagio zero e pertanto propone alcuni suggerimenti indispensabili se si vuole evitare il fallimento di tante associazioni ed imprese.

In particolare, Meritocrazia Italia auspica: che vengano rese detraibili, nella dichiarazione dei redditi, le spese per le suddette attività senza limiti di età o di spesa; che vengano estesi e potenziati, fino al momento della riapertura dei centri, gli ammortizzatori sociali per i collaboratori delle aziende in ogni forma: dipendenti, partite IVA, contratti; che vengano previsti contributi a “fondo perduto” (e non solo semplice prestiti), per far fronte alle necessarie disposizioni sanitarie anti-contagio ed alle necessità di ripresa ed avviamento; che vengano estesi al settore finanziamenti/prestiti con un tasso quasi prossimo lo zero e con ammortamenti per un periodo non inferiore ai 10 anni, al fine di consentire investimenti in formazione dei collaboratori, in innovazione tecnologica ed in consulenza; che venga disposto un forte intervento per aiutare tale settore in relazione al pagamento delle utenze e dei canoni di locazione per i mesi di chiusura forzata, anche magari mediante concessione ai proprietari degli immobili di poter beneficiare di una detassazione di tutti gli oneri fiscali relativi alla propria proprietà.

In tale prospettiva, allora, Meritocrazia Italia chiede l’attuazione di adeguate politiche di sostegno in ambito economico, fiscale e finanche organizzativo, trattandosi di attività di fondamentale importanza per la vita del Paese che meritano attenzione e valorizzazione.

Meritocrazia Italia – Roma, 28/04/2020