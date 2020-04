Andrea Sassanelli “Quando la Grafica si trasforma in Arte”

, 28 aprile 2020. Un giorno con, giovane e solare Designer, con tanta voglia di raccontare e far conoscere al piccolo e grande pubblico della sua città e non solo, le sue passioni e la sua voglia di non smettere mai di sognare e di guardare “oltre l’orizzonte, dove cielo e terra sembrano incontrarsi in un caldo abbraccio riscaldato dal sole spesso bollente di mezza estate”. Nato a, piccolo grande Capoluogo di regione in cui Arte, Storia e Cultura spesso si incontrano, reincontrano, con intrecci di Metropolitana, treni veloci e navi da Crociera che sfrecciano giorno e notte, lì sul lungo mare, “vagonate” di ragazzi e ragazze che affollano le carrozze, chi alla ricerca di “nuovi orizzonti” per studio o lavoro e chi, semplicemente, se pur per poche ore nel weekend, in cerca di quei “dolci sapori di casa nostra”, emigrati verso il Nord, “tra le alpi tempestose e le verdi praterie infiorite”, Andrea Sassanelli, poco più che trent’enne, ha al suo attivo partecipazioni a vari corsi professionali e….non meno importante, soprattutto in questo periodo in cui, per necessità situazione sanitaria in corso, si è un po’ tutti chiusi in casa, la passione per l’Arte.

Sì, l’Arte, quel “profumo di pennello e di tela” che spesso ciascuno di noi può aver sentito, anche solo una volta, visitando mostre e gallerie d’arte più o meno importanti. È stato studente attento e diligente presso Liceo Artistico Statale “G. De Nittis” di Bari. Nel 2014 ha partecipato ad un Concorso Internazionale dal titolo: “Poeti tra le stelle”, in cui si richiedeva di rappresentare un Fenomeno dell’Universo presentando un quadro con tecnica olio su tela, rappresentante il Big Bang.

L’ elaborato pittorico da lui messo a punto è stato scelto come copertina di un libro dal titolo: “Swift: 10 Years of Discovery – Roma – La Sapienza University – December 2 – 5, 2014”, in collaborazione con A.S.I. (Agenzia Speciale Italiana), I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica), Centro N.A.S.A. (National Aeronautics and Space Administration, Agenzia Governativa Civile responsabile del Programma Spaziale e della Ricerca Aerospaziale U.S.A.), Associazione Romana per le Astro-Particelle, nonché con la stessa Università “La Sapienza” di Roma.

La donazione Letterario-Scientifica, presente negli archivi bibliotecari della medesima Università, a disposizione di studenti, docenti e semplici appassionati del settore, è stata esposta anche, nel dicembre 2014, ad un convegno di astrofisica indetto per il decimo anniversario dal lancio della sonda spaziale. È presente e visibile al pubblico, tutt’oggi negli U.S.A., alla N.A.S.A.. Di recente ha lavorato come Designer per l’azienda “Omni Dog” realizzando etichette per prodotti, mangimi e bevande per cani e gatti. Durante la breve ma allo stesso tempo “accattivante” intervista telefonica, a domanda del cronista…: Lei cosa si sentirebbe di dire ai tanti giovani alle prese con lo studio a distanza e “all’incombente essere quasi rinchiusi in quattro mura, con lunghi tramonti e giornate quasi tutte uguali, l’ intervistato, riflettendo pochi secondi e con sospiro fiducioso risponde: Trovare e ritrovare dentro di sé ciò che, nella routine quotidiana può essere andato perso, come cucinare piatti prelibati, leggere un buon libro e perché no, dipingere.

Sì, dipingere, “rispolverando magari vecchi colori e pennelli rimasti per troppo tempo ad ammuffire in un silenzioso cassetto”. La pittura come “fonte ristoratrice dell’anima, fiume inesauribile di emozioni” da condividere col lettore sia esso esperto o “alle prime armi”. Se, ha incalzato telefonicamente il cronista in seguito, volesse elencare con degli aggettivi la “sua” passione per l’Arte, quali le verrebbero ora in mente? Mi verrebbero subito in mente tre aggettivi secondo me peculiari: Via, Vita e…Verità.

Perché? Ha ripaloneggiato l’intervistatore. Perché l’arte, secondo la mia personale esperienza “di pittore di anime, paesaggi più o meno velati”, può essere la Via di una Vita che conduce alla Verità, per quanto possibile accessibile ai più. Signor Sassanelli, le rubo ancora un po’ del suo tempo prezioso, sbirciando la sua biografia in background ho notato anche che, accanto al suo lavoro di Designer, ha molte opere che parlano di persone “viste nel loro animo più profondo, toccando quasi le corde del loro intimo”, ma anche di Natura, colori e voglia di essere sempre dinamici come “un treno in corsa”, vero? Sì, nel tempo libero, oltre alla lettura, strumento pedagogico importante soprattutto “tra i banchi di scuola o per assaporare meglio le quasi calde giornate di Primavera”, mi piace “buttare su tela le mie emozioni, luci e ombre di una vita in divenire”. Di seguito, in rassegna più o meno volutamente scomposta, senza un apparente fil rouge, colgo l’occasione anche per elencare e descrivere, a lei e ai suoi lettori, alcune delle mie opere più o meno note al grande pubblico.

Natura morta: (Figura 1): Olio su tela, dimensioni 50X70

Realizzato nel 2015 il quadro rappresenta una classica natura morta con uno sfondo quasi buio e freddo allo stesso tempo. Stile classico ma con pennellate nervose ma dolci allo stesso tempo.

Ritratto di bambino: olio su tela, dimensioni 50X70: (Figura 2)

Realizzato nel 2014 il quadro rappresenta un bambino con vesti povere e dallo sguardo imbronciato, lì “perso nel vuoto, quasi impaurito da qualcuno o da qualcosa”. Triste per la sua condizione di povertà. Alle sue spalle uno sfondo tetro e buio.

Tramonto di mezza Estate: (Figura 3)

Opera, con un “rosso porpora quasi predominante, in un tramonto quasi di mezza estate”.

Rappresenta la bellezza e la libertà che la natura dà con i suoi splendidi colori. L’ Artista ha voluto rappresentare un momento particolare della giornata: il tramonto su un campo di papaveri.

Trullo in campagna; olio su tela 80X80: (Figura 4)

L’ Opera, avvolta quasi “in un caldo abbraccio primaverile, con il cielo quasi cosparso qua e là da batuffoli innocui di nuove bianche, lì ad osservare da spettatrici in prima fila di una Natura in divenire”, rappresenta un Trullo “apparentemente lì abbandonato” in aperta campagna, con un “piccolo uscio di porta lì che sembra da un lato “mietere aiuto” dalla vegetazione circostante che ne fa da padrona e dall’ altro lato, dare segno di speranza a non arrendersi mai, ma a rialzarsi sempre di fronte alle piccole e grandi avversità del vivere comune.

È il “tra le righe” di Andrea Sassanelli, con lo sguardo pieno di gioia per rivivere le emozioni avute nel dipingere le opere testé alacremente sviscerate. Alla base, “a proteggerlo”, le chiomose radici di un albero verde che si inorgoglisce sempre più tra il cielo abbatuffolato.

Ultimo, ma non ultimo, di questa rassegna di opere del poco più che trent’enne Andrea Sassanelli, Grafic Designer con la passione e l’amore per l’arte in ogni suo aspetto e sua angolatura, anche in Natura: Fiori che germogliano, alcuni “un po’ impauriti alle prime luci del giorno”, altri “quasi già decollati”, ma tutti con un unico “modus vivendi”: dire sì alla Vita in continuo divenire, con i suoi moltepici colori, fatti non solo di “bianco e nero, ma di tante piccole e grandi ombreggiature” che, ha voluto riecheggiare l’autore durante la breve intervista telefonica concessa, vale la pena di essere vissute fino in fondo, “petalo dopo petalo”. Parole-chiave della chiacchierata con l’artista, anche se ama definirsi un Grafico con la passione per le piccole cose “invisibili da molti nella vita”: chi ha tempo non aspetti tempo, impara l’arte e mettila da parte”.

Marco Bonnì