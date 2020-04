Antonio, 19 anni da Mattinata ‘umilia’ Feltri “Meridionale, in qualche modo, lo è anche lei”

Dichiarazioni del direttore di ‘Libero, Vittorio Feltri, sul Meridione: lettera a StatoQuotidiano di un 19enne di Mattinata

“Caro direttore Feltri, non nascondo che sarebbe stato difficile immaginare, di questi tempi, l’utilizzo di espressioni e termini che rimarcassero le divisioni del nostro Bel Paese. L’Italia unita in tutto e per tutto, d’altronde, spesso e volentieri si configura come pura utopia. Comunque sia. Vede, in questi giorni di quarantena ho avuto modo di leggere molto. Ora sto per terminare “Cime tempestose” di Emily Brontë. E credo di rivederla nel signor Heathcliff: immagino lei, solo, nella sua Bergamo, con il suo carattere un po’ scontroso, come il signor Heathcliff nella tenuta Tempestosa. In questa solitudine, probabilmente avrà tempo di riflettere riguardo alle sue parole. E, aggiungo, è ancora in tempo per cambiare idea: come diceva Petrarca, il saggio muta consiglio, soltanto lo stolto resta della sua opinione. E’ vero: noi siamo pieni di difetti, abbiamo tanto da fare per risollevarci, dobbiamo combattere mafia, lavoro in nero, furbetti del reddito di cittadinanza, infrastrutture carenti.

Ma il Sud è più di questo: il Sud, nei suoi tratti più straordinari, è come un flauto che suona una melodia dolce, soave, accogliente. E in tal proposito, la penso un po’ come Marziale: “Credano pure gli altri che il flauto che tu suoni sia sottile, purchè il tuo flauto vinca le trombe degli alti tromboni”. E ho detto tutto, per citare Totò. In fondo, direttore, come sosteneva Luciano De Crescenzo, si è sempre meridionali di qualcuno. Meridionale, in qualche modo, lo è anche lei. Non starò qui a giudicare, attaccare, infamare, garrire nessuno, tanto meno lei che, diciamoci la verità, ha provato a metterci una pezza, ma si è subito scucita: inferiorità economica o meno, ci sarebbero contesti e modi più adatti per esplorare un terreno così aspro e periglioso come la storia del Sud. Guardi, direttore, c’è un solo consiglio che le voglio dare, per bocca di un grande filosofo, Nietzsche: “Maturità dell’uomo significa ritrovare la serietà che si metteva nel gioco da bambini”. Ecco, direttore, provi a tornar bambino, ritrovi la sua maturità: personalmente dico che, se riuscirà a farlo e a ricredersi, da cristiano, vero e autentico, non come quelli che hanno bisogno delle prime file in chiesa e che poi vomitano odio, sarò capace di porgerle l’altra guancia e forse, metaforicamente, anche tutto il Sud.

Un mio personale messaggio per il signor Feltri. Da un ragazzo terrone di 19 anni“.