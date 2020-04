Campo “Addolorato per la morte di Giovanni Picaro, già sindaco di Biccari”

Messaggio di cordoglio del presidente del Gruppo del PD in Consiglio regionaleper la scomparsa del già sindaco di Biccari Giovanni Picaro

“Giovanni Picaro non è più tra noi. Una notizia che rattrista ancor più al pensiero di come dovranno svolgersi le sue esequie. L’ho conosciuto quando su entrambi gravava la responsabilità di guidare l’Amministrazione comunale delle nostre città: lui a Biccari, io a Manfredonia. Allora mi colpì la passione che muoveva dall’amore per i Monti Dauni, la sua terra, per il cui riscatto dalla marginalità si è battuto in quegli anni, tra il ’99 e il 2009. Altrettanta passione riversò nella nascita del Partito Democratico, di cui fu tra i principali promotori in Capitanata, convinto della necessità di mettere a valore principi e forza della Margherita, in cui militava, e dei Democratici di Sinistra. Pacatezza e arguzia erano le doti che metteva a frutto nel dibattito politico, offrendo sempre contributi positivi all’individuazione di soluzioni equilibrate e coerenti.

Il suo addio alla vita non avrà, purtroppo, il conforto dei familiari e dei suoi compagni di vita e di partito. A maggior ragione è doveroso ricordare Giovanni”.