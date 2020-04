Conca “Riattivare immediatamente le prestazioni sanitarie programmabili”

, 28 aprile 2020. “Riattivare immediatamente le prestazioni # sanitarie programmabili nel pubblico e nel privato perché tanta gente sta soffrendo e si sta aggravando irreparabilmente. Time is # Health ! Nella giornata di ieri ho trasmesso all’assessore # Emiliano , e al capo Dipartimento # Montanaro , copia del decreto del Presidente dell’Emilia Romagna con il quale, a far data da oggi, alle strutture del sistema sanitario pubblico e privato è consentita l’erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti.

Auspico che si possa adottare al più presto un provvedimento simile anche in #Puglia, affinché si metta fine al perdurare del blocco di tutta l’attività elettiva che sta nuocendo gravemente alla salute dei cittadini che, in questi mesi, hanno dovuto trascurare tante patologie diventate nel frattempo urgenti. Una mancata diagnosi può ritardare cure oncologiche mettendo a rischio la vita dell’assistito, la questione è serissima e deve essere una priorità nell’agenda di governo. Inoltre, la ripresa delle attività specialistiche, diagnostiche e chirurgiche, consentiranno alle strutture private di mantenere i livelli occupazionali, arginando così le inevitabili difficoltà economiche, e a quelle del Pubblico di smaltire le lunghissime liste d’attesa recuperando le prenotazioni del bimestre passato e di rientrare nel rapporto ricavi-costi, previsto dalle leggi di stabilità 2016/2017, per evitare ulteriori chiusure ex Lege per l’anno 2021″.

A cura di Mario Conca, consigliere regionale Puglia.