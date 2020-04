Conte a Genova “Stato non vi abbandona”. Social divisi “Presidente, non sono assembramenti?”

(ANSA) – ROMA, 28 APR – “Lo Stato non ha mai abbandonato Genova. Lo abbiamo solennemente detto a poche ore dalla tragedia: ero già qui e abbiamo detto subito che Genova non sarebbe stata lasciata sola. Questa presenza è doverosa ma sono qui anche con grande piacere perché oggi suturiamo una ferita“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Genova alla cerimonia per la ricostruzione del ponte.

Social divisi dopo aver visto la diretta del Premier con alle spalle un gruppo di lavoratori che, benché indossassero i dispositivi di sicurezza (mascherine), erano praticamente ‘attaccati’ tra loro. “Solo per il rispetto dei morti in quella disgrazia, avresti dovuto mettere la mascherina“, dice una lettrice. “Non sono assembramenti quelli dietro? Fate fare le messe all’aperto allora come i comizi dei vari politicanti inutili”.”E tutta quella folla lķ dietro non crea assembramento?? A lavoro non lo è e nei parchi invece si?“.