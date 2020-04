d’Arienzo “Rotonda, ex cinema Piemontese e Porto a Macchia candidati al CIS”

Foggia, 28 aprile 2020. “L’emergenza non ferma l’operato dell’Amministrazione comunale” – spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che annuncia: “Abbiamo candidato la ‘Rotonda’, l’ex cinema Piemontese e il completamento del Porto di Macchia nel ‘Contratto di sviluppo della Capitanata’; tanti progetti strategici nel Piano triennale dei Lavori pubblici, dalla Villa comunale all’ex Ostello della gioventù, dal terminal bus al depuratore a Macchia, da Piazza Carlo d’Angiò alla Biblioteca e all’Ostello per camminatori… e tanti altri; dall’ASL Foggia arriva l’assistente sociale (c’è anche il bando per l’assunzione bloccato per l’emergenza); prorogate le scadenze dei pagamenti dei tributi locali mentre stiamo studiando e sono in via di definizione soluzioni per ulteriori agevolazioni/riduzioni/esenzioni”.

CONTRATTO SVILUPPO DELLA CAPITANATA | Dopo i finanziamenti già ricevuti per Panoramica Nord (10 milioni) e 6 per l’Acquedotto rurale (con il Consorzio di Bonifica) – “Abbiamo candidato nel CIS la riqualificazione della ‘Rotonda’, l’ex cinema Piemontese e il completamento del Porto di Macchia, tre grandi progetti strategici per un importante rilancio produttivo ed economico”.

PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI | Nel Piano triennale dei Lavori Pubblici – “importanti progetti come la riqualificazione della Villa comunale, dell’ex Ostello della gioventù, la realizzazione del Terminal bus, il depuratore a Macchia, la Biblioteca Angelillis e l’ostello per camminatori nell’ex Biblioteca, Piazza Carlo d’Angiò con l’Ente Parco.

E ancora: “Il Centro di raccolta rifiuti a Macchia, i lavori di messa in sicurezza delle falesie della nostra marina, le ristrutturazioni/adeguamento sismico/ammodernamento degli istituti scolastici (Tancredi, Amicarelli, Giovanni XXIII, Palazzo degli Studi, la scuola materna di Macchia), la scalinata che collega Via Verdi con Vico San Leonardo, la prevenzione e lo sviluppo del patrimonio forestale, l’ampliamento del Centro comunale di raccolta rifiuti, la scalinata tra Via Marcisi e Via Zuppetta, le infrastrutture turistiche con la riqualificazione delle piazze del centro storico, interventi contro il rischio idrogeologico del centro urbano”.

CONVENZIONE CON L’ASL FOGGIA PER L’ASSISTENTE SOCIALE | “Un’altra importante notizia è che avremo l’assistente sociale in convenzione con l’ASL Foggia” – spiega il Sindaco – “in attesa dell’espletamento del bando già avviato”.

PROROGATE LE SCADENZE DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI LOCALI | “Abbiamo prorogato anche le scadenze dei pagamenti dei tributi locali mentre con il Consiglio comunale stiamo studiando e sono in via di definizione soluzioni per ulteriori agevolazioni/riduzioni/esenzioni” – spiega il Primo cittadino. Sono prorogate, infatti: al 31 luglio la TARI, al 30 giugno i pagamenti relativi alla Cosap, alla pubblicità, le lampade votive: sospesi, inoltre, gli avvisi di accertamento e degli inviti al pagamento, i piani di rateizzazione, i canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi.

Il Sindaco, inoltre, aggiunge: “Stiamo predisponendo tutti gli atti del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, abbiamo approvato le tariffe dei servizi a domanda individuale (per la fruizione del Polo culturale Le Clarisse, per la mensa scolastica, per gli impianti sportivi, per il trasporto scolastico, per i servizi cimiteriali, per il gas metano, per il servizio idrico nella frazione Macchia), abbiamo messo in pagamento il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, approvato il piano triennale del personale e con il Consiglio comunale abbiamo approvato le aliquote IRPEF per il 2020 che restano invariate, il protocollo con l’ANFFAS per il trasporto scolastico in favore dei soggetti diversamente abili e il Piano di diritto allo studio”.

“Non ci fermiamo, siamo operativi, più che mai” – conclude il Sindaco – “Anche in questo particolare momento storico noi abbiamo continuato a pensare al futuro di questa Città, al suo sviluppo sociale/culturale/economico e abbiamo pianificato, programmato e progettato”.

www.montesantangelo.it