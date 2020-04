Foggia, clienti che consumano al tavolo in bar e kebabberia: chiuse per 5 giorni

La polizia di Foggia in borghese ha effettuato alcuni controlli in locali ed attività commerciali per verificare il rispetto delle norme di contenimento dovute all’emergenza Coronavirus. In particolare in via XXIV Maggio gli agenti hanno scoperto due persone che uscivano da una kebabberia con una busta di plastica in mano. Entrati nel locale hanno visto il titolare intento a cucinare e una donna seduta al tavolino, cosa vietata dal decreto. Stessa sorte è capitata a due temerari avventori di un bar in via Manfredi: i poliziotti hanno visto la serranda aperta, e hanno scoperto due clienti che prendevano tranquillamente il caffè all’interno. Entrambe le attività sono state chiuse per 5 giorni: tutte le persone coinvolte sono state sanzionate.

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno