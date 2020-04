Foggia. Furto in un box in via Marchesi: denunciati 4 minori

Nella trascorsa notte due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, di controllo straordinario del territorio a disposizione della Questura di Foggia, su segnalazione della Sala Operativa intervenivano in via Marchesi dove erano state segnalate quattro persone con il volto travisato da passamontagna, che dopo aver forzato la porta d’ingresso si erano introdotte all’interno dello stabile.

Sul posto gli equipaggi intervenuti accertavano che i malfattori una volta entrati nello stabile, dopo aver forzato la porta dell’ascensore e divelto il quadro comando, scendevano nei box e qui constatavano che la basculante di un box era già stata forzata, ma non vi era la presenza dei soggetti segnalati. Quindi da un’ispezione più’ accurata dello stabile, sul pianerottolo dell’ultimo piano, privo di illuminazione, venivano rintracciate quattro persone che cercavano di nascondersi e nelle loro immediate vicinanze venivano rinvenuti arnesi atti allo scasso oltre a capelli e scalda colli usati per travisarsi.

Le quattro persone, di cui 2 minori, sono stati deferiti all’A.G. per il tentato furto e dopo le formalità di rito venivano rilasciate affidando i due minori ai rispettivi genitori.