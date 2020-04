Foggia. “Il Nord non può rallentare la ripartenza del Paese del Sud”

Foggia, 28.04.2020. Il circolo foggiano del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale nei mesi scorsi è intervenuto, con diversi comunicati stampa e sui social, sulla condizione di avversione verso il Mezzogiorno, posta in essere da alcuni rappresentanti di accreditati organi di stampa, attraverso attacchi mirati tra i quali si era già “distinto”, per il suo livore, il direttore di un quotidiano settentrionale che, nel titolo di prima pagina all’inizio del mese scorso, aveva posto in relazione l’Unità d’Italia con l’infezione da coronavirus e verso la “conquista”, di quest’ultimo, del Sud. Non contento questo NON giornalista, qualche giorno fa, ha superato ogni limite arrivando a definire i meridionali come “inferiori”.

“Pensavamo che quanto accaduto con questo modo di fare informazione “critica”, che è sfociata nell’offesa e denigrazione, fosse solo l’effetto di una senilità debordante – afferma Pasquale Cataneo segretario M24A Equità Territoriale Foggia – ma ciò però fa il “paio” con quanto sta avvenendo a livello governativo dove, mediante studi riportati in un documento cartaceo, realizzato dal DIPE (che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), nel quale si prevede lo spostamento di rilevanti risorse economiche destinate al Sud dai Fondi comunitari e la sospensione della clausola del 34% di risorse pubbliche con vincolo di destinazione al Mezzogiorno in relazione alla popolazione residente che, prevista dal 2016 dovrebbe, finora, essere attuata da quest’anno . Il tutto, purtroppo, ci spinge ad affermare quindi che non sono solo parole “abusate”, da parte di un “denigratore seriale” ma anche atti che si pongono l’obiettivo di far permanere nell’attuale “status quo” il Mezzogiorno e la sua gente, depauperati, da anni, di risorse nazionali – come attestato dal grafico tratto dal report 2018 del Sistema CPT, e comunitarie – come segnalato con una nota al Governo italiano, ad ottobre dello scorso anno, dal direttore generale per la Politica regionale della Commissione UE, Marc Lemaitre.

Tale condizione, di per sé già inaccettabile, è ancor più grave – precisa l’esponente foggiano del M24A-ET– soprattutto in questo particolare momento storico che vede il Mezzogiorno, come la parte del Paese nella quale le condizioni epidemiologiche e di contesto territoriale possono consentire una più celere ripresa delle attività sociali ed economiche utile certamente al Meridione ma anche al resto del Paese!”

Il M24-ET, fondato da Pino Aprile il quale ha lanciato ieri anche una campagna di “disubbidienza” affinché ripartano subito nelle attività lavorative le aziende meridionali, ha inviato una lettera aperta fatta da parte degli iscritti e dei simpatizzanti, al Presidente del Consiglio Conte, al sottosegretario alla Presidenza Turco ed al Ministro per il Sud Provenzano per sollecitare il Governo ad attuare, rendendola applicata CONCRETAMENTE, la richiamata clausola del 34% verso il Mezzogiorno unitamente ad una rinnovata azione di riavvio delle opere infrastrutturali previste e di investimenti in tutti i settori produttivi, come già delineato dal Governo nel cd Piano per il Sud ed in altri documenti di programmazione.

“Come circolo foggiano del M24A-ET abbiamo deciso di fare un’unica nota, a segnatura di iscritti e simpatizzanti, con la quale sono state richiamate puntualmente le valide motivazioni che riteniamo alla base delle richieste fatte ai tre rappresentanti istituzionali. Spiccano tra queste , senza infingimenti,: 1) la sperequazione costante (come visto nel grafico, dal 2000 al 2016, ma che continua fino ad oggi!) ed evidente, nella spesa pubblica procapite, tra Mezzogiorno e resto del Paese, ribadito da Svimez e precisato, recentemente, da Eurispes nel rapporto 2020 quantificandola in circa 840 miliardi sottratti al Mezzogiorno nel periodo 2000-2016 ( ad oggi la cifra raggiunta si stima sia di circa 1000 miliardi di euro!) – fa rilevare l’esponente politico del circolo foggiano M24A-ET– e 2) l’andamento dei nuovi contagi, questo si differenziato rispetto alla richiesta di autonomia, in quanto ad esempio l’altro ieri in 8 regioni e 1 provincia autonoma, del Nord ed alcune del Centro, hanno concentrato, da sole, il 92,4% dei nuovi casi mentre le altre regioni del Centro e tutte quelle del Mezzogiorno solo il 7,6%! Riteniamo, per tali motivi, NON SIA né giusta e né prudente –conclude Cataneo– una riapertura sincrona in tutto il Paese e che il Mezzogiorno, i suoi abitanti e le sue imprese non possano essere né denigrati o offesi e nemmeno trattati più così. NON OGGI, NE DOMANI. NON PIU’…….. DA NESSUNO!

Circolo M24A-ET Tavoliere Monti Dauni di Foggia