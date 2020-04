Manfredonia, ai tempi del Coronavirus tornano di moda le webcam

Se in questo tempo sospeso Manfredonia vi manca terribilmente, siete stanchi di guardare dalle vostre finestre il solito panorama e non vi accontentate più nemmeno di foto di poche settimane fa che ormai sembrano vintage, potete riaffacciarvi su Piazza del Popolo e sulla banchina di Tramontana con un clic.

Per aprire le finestre “virtuali”, basta andare sul sito del Comune di Manfredonia ed accedere, dall’indirizzo http://www.comune.manfredonia.fg.it/webcam.htm, alle webcam posizionate e curate dall’Ufficio CED, godendo quindi in tempo reale di due dei posti più ‘gettonati’ della città, piazza del Popolo perché da sempre luogo di ritrovo ed importante riferimento per la popolazione in quanto anche sede della casa comunale, e la banchina del porto perché permette allo sguardo di godere in diretta del mare della nostra città h24.

La prima webcam venne installata dal Comune di Manfredonia sulla facciata di Palazzo San Domenico, lato Lungomare Nazario Sauro, nei primi anni 2000. Non esistevano ancora i cellulari con telecamera e questo strumento dava la possibilità anche a chi viveva fuori di poter abbracciare con gli occhi in tempo reale un pezzetto della propria città.

Nel 2013 è stato poi aggiunto un dispositivo anche sulla centralissima piazza cittadina e le webcam sono state rinnovate ed adattate alle nuove tecnologie, permettendo una visione più limpida.

E allora, in attesa del termine del lockdown, approfittiamo di questi occhi sempre vigili per riappropriarci, seppur virtualmente, della “normalità” della nostra città.

Maria Teresa Valente