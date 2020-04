Manfredonia, Bordo: “Stupisce la fretta di alcuni governatori”

tagio, con tutte le conseguenze economiche e sanitarie connesse.

“Condivido la scelta del governo di consentire per la fase2 una ripresa graduale. Certo, sarà utile affidarsi nei prossimi giorni all’andamento dell’epidemia per decidere eventualmente, ma affrettare i tempi della riapertura senza tutte le necessarie condizioni di sicurezza avrebbe significato rischiare la recrudescenza del con

Anche per questa ragione, stupisce la decisione di alcune regioni, proprio quelle tra l’altro dove è più alta la diffusione del virus, di allentare le restrizioni rispetto a quanto deciso dal governo. Spero che la fretta di questi governatori non produca effetti negativi. Di fronte ad un’emergenza come questa servirebbero più prudenza e soprattutto scelte maturate non guardando al consenso o ai sondaggi ma solo all’interesse degli italiani e della loro salute”.

Lo riporta il deputato del Partito Democratico Michele Bordo.