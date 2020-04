Manfredonia, “Ordinare comodamente da casa o direttamente sul porto: si può”

Manfredonia, 28 aprile 2020. Dal prossimo lunedì 4 maggio 2020, in seguito all’ufficializzazione del D.P.C.M., si potranno nuovamente degustare i piatti dei ristoranti più rinomati della Capitanata. , 28 aprile 2020. Dal prossimo, in seguito all’ufficializzazione del nuovo

Il nuovo decreto, come si prevedeva, rimetterà in moto – anche se non totalmente – , l’universo dei bar e dei ristoranti “dando una valvola di sfogo in più aggiuntiva all’opzione del delivery”. “Si potrà infatti fare asporto: non sarà obbligatorio consegnare cibo negli appartamenti dei clienti ma si potrà ordinare e andare a ritirare direttamente al ristorante, alla pizzeria, alla pasticceria, alla gelateria, al bar“, come riporta “Gambero rosso.it”.