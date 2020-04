Manfredonia – San Giovanni: chiarimenti sui servizi gratuiti “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”

Le indicazioni del Ministero della Salute, che invitavano la popolazione a non uscire di casa per evitare i luoghi affollati a causa del dell’emergenza Covid-19, il cosiddetto Coronavirus, hanno reso necessario risolvere il problema dell’approvvigionamento di spesa e farmaci da parte di fasce deboli, come anziani e disabili, impossibilitati a recarsi presso supermarket e farmacie. La Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia ed U.T. di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con i C.O.C. delle due città, la “PASER” di Manfredonia, le Associazioni di volontariato di San Giovanni Rotondo ha attivato due servizi gratuiti rivolti alla popolazione: “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”, per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità, a partire da lunedì 16 marzo e per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle relative misure adottate sul territorio nazionale.

I servizi sono stati attivati nell’ambito del Centro Operativo (C. O. C.) di Manfredonia.

A TALE PROPOSITO CORRE L’ OBBLIGO DI RICORDARE AI CITTADINI CHE I VOLONTARI SI PRESENTANO SEMPRE IN DIVISA, COSÌ DA ESSERE FACILMENTE RICONOSCIBILI, MA NON SONO DA INDIVIDUARE COME ADDETTI ALLA VERIFICA DI POSITIVITÀ O AL CONTROLLO DI MALATI IN QUARANTENA!

Tale chiarimento si rende indispensabile in quanto abbiamo registrato delle preoccupazioni, da parte di alcune persone che abbiamo visitato, che si erano sentite a disagio con i vicini di casa.

I nostri Volontari indossano sempre i DPI (dispositivi di protezione individuale) per evitare i contagi e NON devono mettere in allarme alla loro vista!

