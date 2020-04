Monitoraggi spostamenti: continuano i “filtraggi” in Puglia

Bari, 28 aprile 2020. Sono proseguiti anche durante lo scorso fine settimana, i presidi per controlli delle Forze dell’Ordine affiancati da uomini e mezzi Anas, per il rispetto dei divieti imposti nel contrasto al contagio da CoVid-19, secondo quanto disposto dallo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le attività di controllo ed i conseguenti filtraggi della circolazione – che hanno fatto seguito a quelli delle scorse settimane – hanno riguardato le province di Bari e Brindisi:al km 47,800 in direzione Bari, nel territorio comunale di Brindisi.al km 19,500 al km 19,550 nel territorio comunale di Ostuni (BR).al km 47,800 in direzione Brindisi, nel territorio comunale di Brindisi.

I controlli effettuati dalla Polstrada, sostenuti dal personale Anas, , sono finalizzati al contenimento ed al contrasto della diffusione del CoViD-19, in punti strategici individuati dalle forze dell’ordine lungo le principali strade statali. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Margherita Laera – Direzione Affari Istituzionali e Media Ufficio Stampa – Media Territoriali (Puglia)