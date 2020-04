Moscone sul Dpcm: “Il rischio non è la perdita del Credo ma di perdere i credenti”

Mons. Franco Moscone, da arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo è abituato a gestire enormi flussi di persone ma, per il momento, di pellegrini non vuol parlare. «Al massimo – dice – potremmo raccogliere i soli fedeli della città. Il ritorno dei pellegrinaggi, a una forma particolare di devozione, sarà qualcosa di molto più delicato da ricostruire. La messa è un aspetto senza dubbio importante, dal punto di vista del culto il più importante della vita cristiana, ma è un aspetto». «Io – dice mons. Moscone – non mi aspettavo che il premier dicesse che dal 4 si riaprisse. Mi aspettavo ciò che è stato detto: una sorta di apertura solidale per i funerali, che sono un momento particolare, soprattutto adesso con l’epidemia e, quindi, ricostruire un momento di maggiore elaborazione di questo momento che non necessariamente richiede la messa, ma un culto più vicino ai familiari e, forse, c’è la possibilità dell’Eucarestia». «Credo che vadano verificate le modalità per garantire la sicurezza – chiarisce – Il rischio non è la perdita del Credo, il rischio è di perdere i credenti, muoiono anche coloro che credono, soprattutto alcune fasce di età». Fonte: Gazzetta Mezzogiorno.