Nuovi materiali e nuove sfide, la moda del futuro

La moda è una continua. Nuove esigenze incontrano nuovi materiali, nuove prospettive, nuovi stili di vita che si vanno affermando. La moda è capace di interpretare lo spirito di un’epoca in modo immediato. Guardandonon possiamo fare a meno di pensare a come gli stilisti sapranno cogliere le grandi sfide e le possibilità che il futuro ci prospetterà. Immenso è il potere di chi determina veramente le tendenze della moda, le scelte che si fanno in questo settore influenzano il gusto e l’immaginario della collettività. Non è un caso che la moda oggi stia esplorando e reinterpretando grandi temi come quello delloe della

Chanel mette in passerella modelle robotiche, vediamo robot che capeggiano nelle sfilate di Dior a Tokyo, possenti robot che sfilano per Philip Plein mano nella mano con Irina Shayk. Il connubio tra l’uomo e la macchina diventa una cifra stilistica, non solo dal punto di vista estetico-concettuale, ma anche sul piano tecnico-pratico della vita di tutti i giorni. La divisione “The Human Fit” di Samsung crea tecnologia indossabile insieme a Rogatis. Si può accedere al proprio smartphone semplicemente toccando i bottoni del proprio completo. La casa tedesca Ambiotex ha prodotto una maglia capace di monitorare e registrare lo stato di attività del corpo degli atleti duranti le loro performance sportive, integrando diversi sensori nel tessuto stesso degli indumenti. Le calze da corsa Sensoria rilevano informazioni chiave in merito alle nostre performance sportive e grazie alla relativa app riescono a fornire all’utente un vero e proprio coach digitale personalizzato. Un monitoraggio diretto sul corpo dello sportivo diventa possibile anche grazie ai pantaloni da yoga Nadi X, il cui tessuto riesce a produrre vibrazioni localizzate quando si assume una posizione errata durante un asana.

L’altra grande sfida è sul fronte ambientale. L’ecologismo è diventato uno dei temi caldi del nostro tempo e la nostra attenzione è sempre più rivolta alla questione della sostenibilità. La moda sta dando grande esempio in merito, molte realtà hanno ripensato l’idea stessa di lusso coniugandola con una nuova sensibilità al tema ambientale. Tutti conoscono il Principato di Monaco per il suo Gran Premio di Formula1 o per il suo casinò, che ogni anno accoglie migliaia di giocatori per attesissimi tornei ed eventi dai numeri straordinari. Tuttavia, Monaco è una città che sta reinventando la sua identità. “Green is the new glam” è diventato il nuovo slogan del Principato, che sta investendo ingenti somme di capitali nella riconversione green. La fashion week di Montecarlo diventa quindi tutta all’insegna della moda sostenibile, promuove il riciclo creativo di altissima qualità, un riciclo che parte da materiali di scarto per ricavare veri e propri tesori. Le plastiche che un tempo inquinavano i mari possono trasformarsi in fibre per tessuti raffinatissimi e accessori unici nel loro genere. Oggi di un abito non possiamo guardare solo la fattura e lo spirito creativo, ma tutta la filiera della sua produzione, rispettosa tanto della natura che della dignità dei lavoratori. L’imperativo diventa quello di una moda etica. Si afferma una moda che bandisce gli sprechi e rivaluta anche gli abiti di seconda mano, reinterpretandoli, dando loro una nuova vita. Secondo alcune ricerche, in futuro si compreranno meno abiti, ma di maggiore qualità. Anche gli abiti di lusso potrebbero trovare uno spazio sempre più importante nell’ambito della sharing economy. Invece di riempire armadi di capi costosissimi, spesso non indossati, si prediligerà affittare abiti per le occasioni importanti e si creeranno delle vere e proprie piattaforme di scambio.

Anche in Puglia tanti giovani talenti si muovono nella prospettiva dell’innovazione. C’è una forte voglia di creare marchi indipendenti, di carattere, capace di unire tradizione e innovazione. Prendono forma realtà come quella di «Chari sartoria creativa», che fanno dell’etica una colonna della loro produzione: riciclo, lotta allo sfruttamento, parità di diritti. Alle piccole realtà si affiancano anche i grandi marchi internazionali, che scelgono la Puglia per la produzione di capi di altissima qualità. Maison come Gucci scelgono l’artigianalità pugliese, non disdegnando però l’innovazione, la sperimentazione e il gusto della trasgressione. Basti pensare che la “tutina” di Achille Lauro, che tanto ha fatto discutere gli italiani spettatori del Festival di Sanremo 2020, è stata confezionata proprio a Nardò dal gruppo Barbetta, su progetto di Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci. Molti sono i rimandi di Gucci alla cultura popolare della Puglia. La tradizione incontra un nuovo immaginario, nuovi materiali e la moda guarda al futuro dalle spalle di un passato di cultura antica e qualità.