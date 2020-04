PD Manfredonia “Rilancio turismo? Condividiamo il piano ‘Open’ del Comune di Bari”

, 28 aprile 2020. “A partire dal 4 maggio si potrà tornare a circolare con maggiore libertà, pur con le necessarie cautele e nel rispetto di tutti i protocolli perché un’ulteriore impennata dei contagi ed un conseguente nuovo lockdown sarebbe difficilmente sostenibile. Ed è altrettanto indispensabile che vi sia una risposta unitaria e coordinata a livello centrale. Alla stessa data ripartiranno tante attività produttive. Ad alcune di esse, cui gli scienziati legano un rischio di diffusione maggiore del virus e dunque di contagio sono stati chiesti maggiori sacrifici. Pur coltivando la speranza di anticiparne la riapertura, è doveroso pensare che ad un maggior sacrificio debba corrispondere un maggiore sostegno da parte del Governo e delle istituzioni.

A questo proposito, molto interesse ha suscitato il piano “Open” , una serie di misure messe a punto dal Comune di Bari per sostenere la ripartenza del settore del commercio, che vanno dalla ridefinizione degli importi di Tosap e Tari, all’aumento del suolo pubblico per garantire maggiore sicurezza alla riapertura, dalla piattaforma che consente di prendere appuntamenti on line con negozi, ristoranti evitando code ed assembramenti. Il piano si fa anche carico di promuovere tavoli di concertazione tra istituzioni ed associazioni di categoria, quelle dei proprietari immobiliari e tutti coloro che vorranno offrire un contributo utile alla discussione. Ci paiono proposte condivisibili e di buon senso e sentiamo di farci portavoce di tali proposte anche in seno alle istituzioni comunali, promuovendo detti tavoli di concertazione anche a Manfredonia per approntare soluzioni che, anche convogliando le risorse governative e regionali, riescano a contemperare le esigenze di salvaguardia dell’equilibrio economico – finanziario delle casse comunali ed al contempo offrire soluzioni che possano alleviare le sofferenze degli operatori del settore cercando di salvaguardarne le ricadute occupazionali, consentendo loro di guardare con più fiducia al futuro.

Quelle contenute nel piano “Open”, insieme ad altre per il rilancio del turismo, pensiamo ad esempio al turismo di prossimità, sono proposte che ci sentiamo di condividere e che costituiscono comunque una base di partenza per provare a fare sintesi e ad articolare una risposta celere ed efficace”.

(Partito Democratico Manfredonia, 28 aprile 2020)