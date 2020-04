San Severo. Convocazione Consiglio Comunale in videoconferenza

, 28 aprile 2020. Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,00 di giovedì 30 aprile 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 18,00 di martedì 5 maggio 2020, per la trattazione del seguente punto:

• APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

La seduta si terrà in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto.