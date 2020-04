Sindaco S. Giovanni Rotondo: “La nostra città vive di turismo, non abbandonateci”

IL MIO APPELLO ALLE AUTORITÀ REGIONALI E NAZIONALI: “LA NOSTRA CITTÀ VIVE DI TURISMO, NON ABBANDONATECI”“È arrivato il momento di preoccuparci seriamente del futuro della nostra città che vive di turismo religioso, di commercio e di attività imprenditoriali. Le disposizioni governative che hanno interessato le attività commerciali hanno provocato inevitabilmente un grave danno economico. Tutta l’amministrazione comunale è al fianco delle categorie produttive e lavoreremo insieme per preparare un’azione decisa per il rilancio”.“Tutti gli operatori commerciali hanno avuto fino ad ora un atteggiamento di grande dignità e responsabilità, ma se questa situazione non sarà affrontata a livello regionale e nazionale, sarà dura per la nostra città ripartire”.La voce degli operatori delle categorie produttive: “Accogliamo con favore la proposta del sindaco di farsi carico delle nostre istanze per far sì che il nostro settore riparta quanto prima e contribuisca come sempre al benessere della nostra città”.

Pubblicato da Michele Crisetti su Martedì 28 aprile 2020