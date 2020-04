Siponto, conferimento sfalci, foglie e piccoli residui di potatura: avviso ASE

Manfredonia, 28 aprile 2020.

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia, informa i Cittadini interessati che anche quest’anno intende agevolare gli utenti di, attuando un servizio mirato di raccolta sfalci, foglie e piccoli residui di potatura, provenienti dalla manutenzione straordinaria effettuata nei giardini privati del Quartiere di, secondo le modalità operative sotto indicate.

Per l’effetto, a decorrere dal prossimo 13 maggio 2020, detti materiali, nelle quantità così come previste dai regolamenti comunali di riferimento, dovranno essere conferiti esclusivamente durante le giornate di mercoledì e sabato di ogni settimana (anche nei giorni festivi), inderogabilmente dalla ore 07:00, alle ore 12:00, direttamente dall’utente, presso l’area adiacente la Stazione Ferroviaria di Siponto (via dei Templari), attualmente destinata a parcheggio auto, ove verrà posizionato un apposito cassone scarrabile opportunamente presidiato dal personale di A.S.E. S.p.A.

Va, comunque, ricordato che il servizio come sopra indicato, è del tutto gratuito per i quantitativi previsti dai regolamenti comunali in vigore e resta, comunque, consentito il conferimento diretto c/o il Centro Comunale di Raccolta di via Tratturo del Carmine – Manfredonia. Pertanto, si esortano gli utenti a voler conferire detti materiali solo ed esclusivamente con le modalità così come sopra dettagliate. Si confida prioritariamente sul senso civico di ciascuno, per contribuire alla pulizia ed al decoro della nostra Città.

Manfredonia, 28 aprile 2020 – L’Amministratore Unico di A.S.E. S.p.A. geom. Francesco Barbone