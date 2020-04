Torremaggiore, in auto con cocaina purissima: 2 arresti

La Guardia di Finanza di San Severo (Fg) ha arrestato due spacciatori, sequestrato diversi grammi di cocaina e l’auto con cui i due gestivano l’attività illegale. È accaduto a Torremaggiore (Fg), durante un controllo per la verifica del rispetto delle norme di contenimento sociale per arginare l’emergenza sanitaria da Covid-19. I finanzieri hanno fermato un’auto con a bordo due persone che, prive dell’autocertificazione, non hanno saputo fornire un motivo valido per il loro allontanamento dallerispettive case.

Durante il controllo di polizia i due hanno mostrato segni di nervosismo e di insofferenza: in due borse nascondevano alcuni grammi di cocaina purissima, da cui avrebbero potuto ottenere più di 30 dosi di stupefacente da spacciare, diverse centinaia di euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, ed un bilancino elettronico di precisione. Entrambi si trovano ai domiciliari.

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno