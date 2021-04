Amministrative Manfredonia. Accordo tra 5 liste – movimenti

“Il Meetup Movimento 5 Stelle Manfredonia, Manfredonia Nuova e il Movimento E.S.T seguitano il loro impegno di catalizzatori delle migliori e più sane energie del territorio, volto a costituire una guida autorevole e collegiale per la città.

Il lavoro svolto ha portato alla firma dell’accordo di solidale impegno per la città anche da parte di Manfredonia che Funziona e Società Sviluppo Solidarietà, accordo sottoscritto tra organizzazioni sociali, culturali e politiche diverse nella reciproca condivisione circa la necessità di operare un profondo cambiamento nella classe dirigente cittadina.

Il Meetup Movimento 5 Stelle Manfredonia, Manfredonia Nuova, il Movimento E.S.T, Manfredonia che Funziona e Società Sviluppo Solidarietà, sottoscrivendo l’accordo palesano il desiderio delle parti di consolidare e approfondire i loro legami, intensificando il dialogo politico, costituendosi prima coalizione cittadina.

Ritengono che occorra rilanciare Manfredonia sul piano del risanamento ambientale e civile, utilizzando innanzitutto le risorse esistenti nel territorio, per un nuovo progetto di città, che tenga conto esclusivamente del bene comune. Auspichiamo di partecipare alla rinascita di Manfredonia, perseguendo la via della trasparenza e della correttezza, intercettando le problematiche dei cittadini/e del territorio, non per alimentarne il malcontento, ma per indirizzare politicamente gli interventi risolutivi.

Con la presente sottoscrizione dell’accordo, le cinque organizzazioni decidono d’intraprendere, in vista della prossima campagna per il rinnovo del Consiglio Comunale, un percorso comune tendente a sfociare in un apparentamento di liste autonome, ma unitarie nei programmi e nell’indicazione di un comune candidato Sindaco.

Siamo aperti al confronto e alla collaborazione con ulteriori forze politiche, che nutrano la nostra stessa voglia di migliorare il sistema politico, attraverso la metodologia della buona politica, che generi guadagno per la città”.

Manfredonia, 28.04.2021