Autismo. Consiglio comunale approva mozione De Vito: “Sono soddisfatto”

Foggia, 28 aprile 2021. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione che impegna l’Amministrazione ad istituire lo Sportello per l’Autismo e i Disturbi Psico-Sensoriali. A proporre l’attivazione del servizio è stato il consigliere comunale Francesco De Vito, intervenuto oggi in Aula per illustrare la proposta.

“Sono davvero soddisfatto dall’attenzione prestata al tema sollevato con la mozione come dell’esito del confronto”, commenta De Vito. “Abbiamo compiuto, però, solo il primo passo verso una maggiore consapevolezza della specificità dei problemi vissuti dai ragazzi che soffrono queste sindromi e dalle famiglie che se ne fanno carico, spesso, senza il sostegno necessario e, a mio parere, dovuto.

La mia iniziativa istituzionale, condivisa con alcune associazioni che si occupano del tema, mira proprio a garantire questo supporto grazie alla costituzione di una struttura di servizio curata volontariamente dalle associazioni stesse e senza costi per il Comune.

Di lavoro da fare ce n’è tanto – conclude Francesco De Vito – e mi auguro che presto si possa offrire a tanti ragazzi e alle loro famiglie la risposta operativa tracciata nella mozione”.