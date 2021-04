Consiglio comunale, è il giorno delle mozioni, ritirata quella su Parco S. Felice

(STATOQUOTIDIANO, ore 18). Foggia, 28 aprile 2021. “La ditta in maniera impropria, senza nessuna autorizzazione né da parte tecnica e politica ha messo la recinzione per il campo di calcetto a parco S. Felice. Quello all’associazione Rovelli era un affidamento provvisorio che doveva avvalersi di altri pareri, la recinzione sarà rimossa senza se e senza ma, recinzione montata senza il parere degli uffici”. Sono i chiarimenti del sindaco Landella sulla lunga storia della cancellata a parco S. Felice, il più grande della città, arrivata in consiglio comunale oggi. De Sabato presenta la mozione esprimendo le perplessità dei cittadini che, di fronte alla rete metallica installata in una porzione di parco, sono rimasti increduli.

Tale mozione verrà ritirata in quanto della questione si sta occupando il Tar cui la ditta ha fatto ricorso. “Non saranno tempi biblici- rassicura il sindaco- perché noi agiremo anche in danno della ditta per rimuovere la recinzione”.

La sessione di bilancio ai punti 1, 2,3,4 (Tari, Imu, Dup e bilancio di previsione) viene rinviata fra le proteste dell’opposizione (Il Pd e Pippo Cavaliere), che era d’accordo al rinvio esclusivamente della Tari, (scadenza 30 giugno) e non a quello del bilancio. Dopo un tira e molla fra i consiglieri, mentre il presidente Ventura sta per mettere in votazione un accapo alla volta, il sindaco Landella – che propone un rinvio di tutto il blocco dei punti in questione- sbotta: “Si metta ai voti la mia proposta, e che ca…”. Microfono aperto e Cavaliere che esorta a un linguaggio più consono. E’ stato un attimo, Landella per motivi istituzionale è fuori Foggia, si collega da esterno. Il rinvio passa con 19 voti favorevoli e 9 contrari.

Per la nomina del vicepresidente, ancora ferma perché l’opposizione non ha proposto nomi, come da regolamento, si è deciso che ad occuparsene sarà la conferenza dei capigruppo. “Dalle dimissioni di Scapato- nel caso specifico- devono decorrere 20 giorni, termine non perentorio ma acceleratorio”, spiega il segretario generale Gianluigi caso.

Approvate alcune agevolazioni per i commercianti su proposta di Francesco D’Emilio di Fdi, anche in attesa che sulle proposte Anci in materia si esprima il governo. L’oggetto della votazione del consiglio riguarda l’esenzione dalla tassa di suolo pubblico fino alla fine dell’anno. “Per l’ente sarebbero 60-80mila euro in meno” chiosa il dirigente Dicesare, “una cosa possibile”.

Massima adesione di maggioranza ed opposizione sullo sportello per l’autismo (mozione del consigliere del Pd Francesco De Vito) e per titolare una strada a Lusia Fantasia, moglie di un brigadiere dei carabinieri uccisa per una vendetta trasversale, presentata da Concetta Soragnese.

“Potrei vantarmi- dice Landella- che sia stata una consigliera della Lega a presentarla, ma la bandiera della legalità va innalzata insieme”.

Zdnek Zeman e Giuseppe Telfener “il primo che ha regalato il sogno della serie A al Foggia, il secondo uno dei più grandi costruttori di reti ferroviarie al mondo” sono i protagonisti delle mozioni presentato dal consigliere Danilo Maffei, per intitolargli uno spazio cittadino. Borgo Incoronata avrà i suoi odonimi, come richiesto dai residenti.

La ristrutturazione di S. Lorenza in Carmignano vede un’ ulteriore puntata in aula. La proposta al consiglio di Iacovangelo è stata ritirata in vista di una migliore ripartizione delle somme residue. Il neoassessore Nembrotte propone, anche, una recinzione per arginare atti vandalici e ipotizza che fra 2-3 mesi l’opera potrà essere completata.

Circa la mozione sulle scorie nucleari e sua localizzazione, il presidente Ventura chiarisce che si tratta di una proposta arrivata direttamente dalla presidente del consiglio regionale Loredana Capone. “Dare forza alla Regione Puglia e manifestare in tutte le sedi l’assoluta contrarietà alla localizzazione del deposito nazionale di scorie radioattive”. Dato che siamo in pandemia, spiega il documento, il confronto è limitato. Alla Regione e alla Provincia dovrà essere trasmesso l’esito del consiglio. Vota a favore il sindaco Landella e l’accapo passa con 20 voti.

Paola Lucino, 28 aprile 2021