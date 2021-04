Ischitella, straordinaria apertura serale della Chiesa del Purgatorio

Ischitella, 28 aprile 2021 – Apre le porte al pubblico, con un’apertura straordinaria serale, la Chiesa del Purgatorio di Ischitella. L’evento in programma per i giorni 1 e 2 maggio 2021 è organizzato dai Volontari del Purgatorio e dal Parroco don Berardino Iacovone. L’intendo dell’iniziativa è di promuovere l’edificio sacro affinché, dopo lunghi anni di chiusura, tutti ne possano assaporare la bellezza e l’arte di questa chiesa. In riguardo è attiva anche una raccolta fondi per il restauro della chiesa e delle opere al suo interno (https://www.gofundme.com/f/restauro-purgatorio).

L’antica Chiesa del Purgatorio di Ischitella sarà visibile dall’esterno, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, con la presenza della Protezione Civile Comunale che renderà fruibile lo scorrere dei visitatori, evitando assembramenti. Per l’occasione, in uno scenario unico e suggestivo mai visto prima, saranno esposti alcuni pezzi del grandioso corredo sacro risalenti alla sua fondazione, veri e propri gioielli artistici rinvenuti dopo anni.

A cura di Gianluca Giambattista