Montaruli: “Si riparte! Mercati del giovedì anche a Molfetta e a Margherita di Savoia”

Bari, 28 aprile 2021. La ripartenza dei mercati è un atto compiuto e la settimana fa registrare la ripartenza di tutti i mercati in Puglia, tenuti chiusi a causa di una zona rossa prolungata, discriminante e umiliante per gli ambulanti che hanno subito un’ingiustizia inaudita.

Giovedì 29 aprile ripartono anche i mercati a Margherita di Savoia ed a Molfetta.

Le comunicazioni ufficiali giunte agli uffici CasAmbulanti il cui Responsabile Savino Montaruli ha dichiarato: “ormai la ripartenza die mercati è acclarata. Uno sforzo immane che ci ha portato alla ripartenza mettendo fine ad un’ingiustizia inaudita ed intollerabile, umiliante per gli ambulanti privati del diritto al lavoro.

Questa è una nuova fase di rodaggio e mentre attendiamo gli esiti del provvedimento legislativo presentato da CasAmbulanti dei mercati all’aperto anche in zona rossa, invito i consumatori ad essere vicini ai mercati ed agli ambulanti.

I mercati sono luoghi all’aperto sicuri ed i nostri Protocolli di Sicurezza stanno funzionando benissimo, a tutela e garanzia della salute degli Operatori e dei Consumatori. Un aiuto per la ripresa che non è per nulla facile e per uno spiraglio di fiducia per tutti gli Ambulanti, per le loro famiglie e per i loro figli” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.

Andria, 28 aprile 2021 – Area Comunicazione CasAmbulanti